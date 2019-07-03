日全食吸引天文迷齊聚南美洲　全程長達153秒

▲拉丁美洲南部大片地區，短暫地從白晝變成了黑夜。（圖／達志影像／美聯社）。

國際中心／綜合報導

睽違兩年的日全食，周二〈2日〉在南太平洋登場，包括智利和阿根廷在內，南美洲大片地區都可目睹難得的天文奇景，日全食過程總計153秒。日全食最明顯的智利科津波省擁入約30萬人觀賞。

台北市立天文科學教育館「天文預報」介紹，日全食天象，即月亮介在太陽與地球之間，使月球影子落在地球上，月球本影中的觀測者可看到月球盤面將整個太陽盤面遮住的景象。

根據「國家地理雜誌」（National Georaphic Magazine）網站報導，這是2017年以來全球首見的日全食，這場日全食罕見之處，是它發生在全球對觀測和研究太陽準備最充分的地方。

根據智利天文學家的說法，這場天文奇觀在當地時間2日下午下午1時01分（格林威治時間17時01分）從太平洋開始，日蝕帶長約9600公里，寬150公里，預估將在下午4時38分（台灣時間3日凌晨4時38分）抵達智利海岸，接著再移到阿根廷東南部。

民眾齊聚智利拉塞雷納（La Serena）附近海灘，各個做足準備見證奇蹟性的一刻，當月亮緩緩前進蓋住太陽的那一刻，現場歡呼聲及鼓掌聲到達最高點。

民眾難掩心中喜悅大叫，「我的天哪，真是不可思議。」還有人反覆呼喊說，「再來一點。」整個日全食過程持續超過2分半鐘。

天文學家透露，下一場在智利登場的日全食，將於2020年12月14日出現在南部地區。