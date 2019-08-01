用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

▲極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今年6月推出的ASUS ZenFone 6智慧手機，搭載創新4800萬畫素翻轉式相機，更讓極光攝影師馬賽Kyo在自己臉書分享，只是用ZenFone 6就能在武嶺拍下清晰可見的銀河星空照，這樣的拍攝技巧，ASUS ZenFone 6用戶也都即將可以在華碩開設的專屬學堂學習。





▲極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

透過ASUS ZenFone 6的專業模式，馬賽Kyo分享，只要選擇4800萬畫素，並調好光圈1.79的主鏡頭設定，搭配ISO1600與32秒快門，輕鬆就能用手機捕捉靜謐的銀河星空美景，顯示ASUS ZenFone 6具備拍出不輸專業相機的實力。

▲華碩全球副總裁林宗樑。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩全球副總裁林宗樑表示，ASUS ZenFone 6具備全球首創的翻轉式相機，以及內建搭載的拍攝功能，為了讓已經買到旗艦機的用戶可以輕鬆學會拍攝技巧，因此華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」，首波更是從8月起直接全台巡迴舉辦15場。

▲華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」。（圖／華碩提供）

林宗樑分享，ZenFone 6翻轉鏡頭在拍攝照片時有許多技巧，像是為了拍出好照片必須從下而上，這讓不少人必須蹲下拍攝，但是ZenFone 6翻轉鏡頭可以直接設定拍攝角度，讓拍攝者站立也可以調好各種角度取景，甚至是全景模式根本不需要移動就可以拍攝完成。

▲華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」。（圖／華碩提供）

林宗樑指出，這些ZenFone 6翻轉鏡頭的使用拍攝技巧，未來都即將在「ZenFone 6用戶專屬學堂」，由專業講師親身教學，而且因為首波報名熱烈，目前已經決定在9月到12月，擴大加開60場，不僅服務使用華碩手機的用戶，同時讓ZenFone 6用戶成為親友間的最佳代言人。

▲ASUS ZenFone 6用戶分享用自動模式，隨手拍出的旅遊美景，不輸專業相機。（圖／讀者Mary提供）

「ZenFone 6 用戶專屬學堂」從8月4日起，每個周末在全台巡迴舉辦，場次陸續增加中，ZenFone 6用戶可以從華碩官方網站線上報名，並為了鼓勵用戶參與，報名參加還能獲得原廠配件購物金500元，以及推薦親友購機，再加碼500元購機金。

▲ASUS ZenFone 6用戶分享手機也能拍出浪花的細緻程度。（圖／讀者Mary提供）

除了專業講師教學外，華碩也將同步上線「ZenFone 6實拍密技分享」，集結知名部落客實用教學文章，陸續更新ZenFone 6翻轉相機拍攝運用小撇步，讓ZenFone 6 用戶參加完「ZenFone 6 用戶專屬學堂」實體活動後，還能透過教學網頁，不斷精進拍攝技巧。

▲▼極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）