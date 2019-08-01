　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

▲極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今年6月推出的ASUS ZenFone 6智慧手機，搭載創新4800萬畫素翻轉式相機，更讓極光攝影師馬賽Kyo在自己臉書分享，只是用ZenFone 6就能在武嶺拍下清晰可見的銀河星空照，這樣的拍攝技巧，ASUS ZenFone 6用戶也都即將可以在華碩開設的專屬學堂學習。

▲用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

▲極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

透過ASUS ZenFone 6的專業模式，馬賽Kyo分享，只要選擇4800萬畫素，並調好光圈1.79的主鏡頭設定，搭配ISO1600與32秒快門，輕鬆就能用手機捕捉靜謐的銀河星空美景，顯示ASUS ZenFone 6具備拍出不輸專業相機的實力。

▲華碩全球副總裁林宗樑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩全球副總裁林宗樑。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩全球副總裁林宗樑表示，ASUS ZenFone 6具備全球首創的翻轉式相機，以及內建搭載的拍攝功能，為了讓已經買到旗艦機的用戶可以輕鬆學會拍攝技巧，因此華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」，首波更是從8月起直接全台巡迴舉辦15場。

▲華碩開設用戶專屬學堂。（圖／華碩提供）

▲華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」。（圖／華碩提供）

林宗樑分享，ZenFone 6翻轉鏡頭在拍攝照片時有許多技巧，像是為了拍出好照片必須從下而上，這讓不少人必須蹲下拍攝，但是ZenFone 6翻轉鏡頭可以直接設定拍攝角度，讓拍攝者站立也可以調好各種角度取景，甚至是全景模式根本不需要移動就可以拍攝完成。

▲華碩開設用戶專屬學堂。（圖／華碩提供）

▲華碩首創開設「ZenFone 6用戶專屬學堂」。（圖／華碩提供）

林宗樑指出，這些ZenFone 6翻轉鏡頭的使用拍攝技巧，未來都即將在「ZenFone 6用戶專屬學堂」，由專業講師親身教學，而且因為首波報名熱烈，目前已經決定在9月到12月，擴大加開60場，不僅服務使用華碩手機的用戶，同時讓ZenFone 6用戶成為親友間的最佳代言人。

▲ZenFone 好好拍，自動模式開下去，隨手拍都美。（圖／讀者Mary提供）

▲ASUS ZenFone 6用戶分享用自動模式，隨手拍出的旅遊美景，不輸專業相機。（圖／讀者Mary提供）

「ZenFone 6 用戶專屬學堂」從8月4日起，每個周末在全台巡迴舉辦，場次陸續增加中，ZenFone 6用戶可以從華碩官方網站線上報名，並為了鼓勵用戶參與，報名參加還能獲得原廠配件購物金500元，以及推薦親友購機，再加碼500元購機金。

▲ZenFone 好好拍，自動模式開下去，隨手拍都美。（圖／讀者Mary提供）

▲ASUS ZenFone 6用戶分享手機也能拍出浪花的細緻程度。（圖／讀者Mary提供）

除了專業講師教學外，華碩也將同步上線「ZenFone 6實拍密技分享」，集結知名部落客實用教學文章，陸續更新ZenFone 6翻轉相機拍攝運用小撇步，讓ZenFone 6 用戶參加完「ZenFone 6 用戶專屬學堂」實體活動後，還能透過教學網頁，不斷精進拍攝技巧。

▲用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

▲▼極光攝影師馬賽Kyo用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

▲用ASUS ZenFone 6輕鬆捕捉銀河星空美景。（圖／極光攝影師馬賽Kyo授權）

ET快訊
金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加極樂趴」！集體掌
獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統
快訊／組黨消息曝光後首露面！柯文哲沉默不語入家門
郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘打陸戰「前進22縣市」
鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原

關鍵字：華碩,ASUS,ZenFone 6,拍攝技巧,用戶專屬學堂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

快訊／三星新平板Galaxy Tab S6登場　S Pen藏在背後還可無線充電

i-Ride飛行劇院動漫祭　「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」輪番上檔

華為董座梁華：美國尚未恢復Android、GPS供應　手機海外業務已恢復到禁令前八成！

電信商異業合作成王道　遠傳攜手UNIQLO、台星結盟全家便利商店

NOVA情報誌／創新電動翻轉相機　Asus ZenFone 6「鑑」證奇機

Google Android Auto再進化：觸控介面更友善、還可選深色主題

腦波打字不再是夢！Facebook破解大腦想法...準確度破7成

影／三星S6平板、Active 2智慧錶來囉！　趕在Note 10手機發表前亮相...避免互搶話題

蘋果執行長庫克：不放棄Mac Pro「美國製造」　盼川普豁免中國零組件進口關稅！

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

萌娃婚禮遞戒指壞情緒突到來　摔東西、倒地大哭嘉賓全笑翻

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

快訊／三星新平板Galaxy Tab S6登場　S Pen藏在背後還可無線充電

i-Ride飛行劇院動漫祭　「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」輪番上檔

華為董座梁華：美國尚未恢復Android、GPS供應　手機海外業務已恢復到禁令前八成！

電信商異業合作成王道　遠傳攜手UNIQLO、台星結盟全家便利商店

NOVA情報誌／創新電動翻轉相機　Asus ZenFone 6「鑑」證奇機

Google Android Auto再進化：觸控介面更友善、還可選深色主題

腦波打字不再是夢！Facebook破解大腦想法...準確度破7成

影／三星S6平板、Active 2智慧錶來囉！　趕在Note 10手機發表前亮相...避免互搶話題

蘋果執行長庫克：不放棄Mac Pro「美國製造」　盼川普豁免中國零組件進口關稅！

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

盤點女人對於高潮的10個疑問

中職直播／中信兄弟新莊7連敗　萊福力出馬抗游霆崴

台民黨「不分區名單」她第一個被點名！　柯文哲傾向不選才組黨　

空間、擺盤與器皿大升級　亞都麗緻天香樓重新開幕希望再加一顆星

運動前、中、後「正確進食法」　快速養成夏日火辣S線

奉天宮百年傳統鬼月封鐘鼓　避免嚇到「好兄弟」

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

警政署長陳家欽下嘉義　期勉員警查察賄選防制暴力工作

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

3C家電熱門新聞

Line更新5大功能　左滑快速..

網紅自爆最愛手遊！　RJ在《神..

三星新平板Galaxy Tab..

用ASUS ZenFone 6..

Google Android ..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

《復仇者聯盟4：終局之戰》登A..

任天堂可裝Android　Sw..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

i-Ride飛行劇院動漫祭　「..

iOS 12.4緊急更新修復5..

三星7/31、8/5先發布S6..

Siri驚爆偷錄音　蘋果緊急回..

No More Ransom專..

更多熱門

相關新聞

華碩美國年成長超越50%　電競筆電6月奪市佔第一

華碩（2357）今（31）日宣布電競筆電再傳捷報，根據知名市調公司最新報告顯示，ROG玩家共和國6月在美國電競筆電市佔奪下冠軍寶座，年成長率更大幅超過50%。

華碩ROG Phone II　預購破242萬

華碩ROG Phone 2預購破200萬　暑假趁勢推出多項電競周邊

華碩AI雲端系統解決方案　結盟新加坡Certis開發「智慧保全」

為贏而生的電競手機　華碩發表新一代ROG Phone II

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

醫曝「小頭嗨不起來」4原因！3穴位補救

阿嬤出殯棺材抬不動　2兄弟跪拜「阿母原諒子不孝」

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀44傷

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話」

柯文哲確定組黨！　8月6日組「台灣民眾黨」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

辣媽部落客上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

柯要組黨　王浩宇：當初為何不承認

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面