嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

▲陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分。（圖／翻攝自Facebook／中国人民解放军）

記者閔文昱／綜合報導

華碩員工、陸配錢麗因經營臉書粉專宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部等機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞，先後遭註銷台灣身分、戶籍，並在跨部會審議後於 12 月 1 日被廢止依親居留許可。移民署完成送達後，錢麗依法不得使用健保，也喪失在台工作的資格。對此，錢麗所任職的華碩也發聲了。

錢麗近日仍持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，再度引發輿論譁然。她表示將在 30 天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。民進黨立院黨團則痛批她「史無前例」，反問她是否敢在中國批評習近平，強調宣揚消滅中華民國及武統台灣，依法本就不被允許。

華碩今天回應指出，公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。據了解，錢麗已於今日傍晚完成離職程序，華碩強調尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。

錢麗在華碩任職期間，長期於粉專「中國人民解放軍」發布統一倒數貼文，並以中國《反分裂法》指控公司高層及同事支持台獨，引發職場內部困擾。隨著依親居留正式生效廢止，她不只失去工作資格，也引發連串政治與法律攻防，後續訴願結果仍待觀察。