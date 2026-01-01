　
    • 　
>
元旦越晚越冷！強烈冷氣團探7℃「太平山可追雪」　下週恐首波寒流

▲▼合歡山武嶺亭監視系統收訊不良。（圖／翻攝自交通部公路總局）

▲合歡山武嶺亭監視系統12月27日收訊不良。（圖／翻攝自交通部公路總局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天起強烈冷氣團來襲，明天本島可能會出現7度以下最低溫，這波冷氣團1500公尺以上、太平山、合歡山等可能有下雪機率。另外，下週可能會有寒流來襲。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今天除台灣南端外、各地雲量多；降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。今(1日)起強冷空氣逐漸南下，氣溫漸降，北台愈晚愈寒冷；北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，花東有零星降雨的機率。中南部多雲時晴、白天轉涼晚偏冷。

各地區氣溫如下：北部17降至10度、中部11至24度、南部13至26度、東部12至26度。

▲▼今(1日)晨4：30紅外線雲圖顯示，除南端外、各地雲量多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波仍以迎風面較多(中圖)。4：30累積雨量顯示，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲今(1日)晨4：30紅外線雲圖顯示，除南端外、各地雲量多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波仍以迎風面較多(中圖)。4：30累積雨量顯示，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星(右圖)。（圖／洩天機教室）

今天越晚越冷　低溫只剩7度
明(2)日至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，台北測站約降至11度，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。

明日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

這波冷空氣比上波強，零度(雪)線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山(太平、合歡、雪山⋯⋯等)有一些零星、少量飄雪的機率。

下週日白天起至週一(5日)上午、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一下午至週二(6日)晨下波冷空氣前緣快速掃過、迎風面轉有局部短暫雨。下週二白天起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，又有明顯的「輻射冷卻」加成，下週三至週六的清晨將創入冬最低溫，並有成為首波寒流的機率。但歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬的強度與時間，仍有不小差異，且持續調整；宜再觀察，下定論略嫌早。

更多新聞
強烈冷氣團「明晚到周六晨」最冷　急凍剩8度　

今年首波強烈大陸冷氣團元旦發威，北台灣率先降溫轉濕冷，入夜後中南部也將接力降溫，明晚到周六清晨為最低溫時刻，中部以北局部低溫下探8度，下周一再有一波冷氣團南下，且預估一路冷到下周四。在低溫和水氣配合下，明天高山地區將有機會降雪。

國旗飄揚玉山北峰　鄭明典致敬：勇者的升旗典禮

專家：2026首波降溫又強又猛！　1月上旬持續偏低

今強烈冷氣團「有感降溫」10℃　4縣市豪大雨

豪雨中跨年跌剩10℃　下周恐寒流凍半月

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

