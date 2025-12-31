快訊／彰化透天厝惡火波及4屋！獨居女屋主燒成焦屍　消防員摔傷

▲獨居女屋主確定燒成焦屍。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市南郭路一棟透天厝民宅，今天（31日）上午發生嚴重火警，火勢猛烈並波及4鄰宅。在搶救過程中，一名消防員不慎摔傷送醫。最令人遺憾的是，消防員在撲滅火勢後，於二樓發現一具女性焦屍，經確認正是74歲的獨居林姓女屋主。相關死因待檢方相驗，起火確實原因則待消防鑑識人員調查釐清。

▲彰化市南郭路透天厝發生火警。（空拍圖／消防提供）

這場大火發生在上午時分的南郭路商圈，現場濃煙密佈，火舌不斷從住宅竄出，附近居民表示，先是聞到濃濃燒焦味，出門查看就發現該棟兩層樓透天厝已經陷入火海，立即報警處理。

彰化縣消防局獲報後，出動數十名消防人員及車輛前往灌救，消防員抵達現場時，發現一樓堆滿大量雜物和易燃物品，導致火勢迅速蔓延，並波及旁邊四戶住宅，救難人員立即部署水線，採取前後夾攻方式全力滅火。

▲彰化市南郭路透天厝發生火警延燒4鄰宅。（圖／消防提供）

在搶救過程中，一名消防員深入火場二樓時，因樓梯受燒塌陷，不慎踩空摔傷，緊急送醫後確認為右手脫臼，所幸沒有生命危險。當消防員進入屋內進行殘火處理時，在二樓赫然發現一具女性焦屍。

經警方調查確認，死者正是74歲的林姓獨居女屋主，社會處第一時間派社工前往關切。而警方稍早已聯繫上家屬協助處理後事。至於確切死因待檢方進一步相驗釐清。

▲彰化市南郭路透天厝發生火警消防員摔跤。