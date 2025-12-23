無煞車追撞片！20歲駕駛度估連環撞　機車嵌車頭騎士被撞飛

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區昨（22）日晚間發生一起驚悚車禍！一輛黑色自小客車行經一家知名烤鴨店前，接連擦撞、追撞2輛機車，造成3人受傷送醫。目擊民眾憤指，汽車車速超快完全沒煞車，撞擊力道大到機車插在車頭，但汽車還是沒停。而肇事瞬間的監視器畫面現在曝光。

▲駕駛一路無煞車追撞，受害機車硬生生嵌入車頭。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在22日晚間8時許，警消獲報，仁武區鳳仁路、仁武烤鴨名店前發生車禍，救護人員到場時，發現3名傷者被撞倒在地，3人意識清楚但身上都有傷勢，緊急送醫救治。

警方調查，當時20歲史姓男子駕駛自小客車，沿鳳仁路北向南直行，他自稱開車開到睡著而沒有注意車前狀況，與同向前方的38歲蔡姓騎士和35歲謝姓女乘客發生碰撞後，持續直行，再追撞前方42歲顏姓男騎士。

▲顏姓騎士在監視器最左邊被撞飛，在空中甩一圈後，又噴飛到右邊側鏡頭外。（圖／記者許宥孺翻攝）



肇事瞬間畫面曝光，史姓男子駕車行經出現在畫面時，車頭前方就有一名男騎士被高速撞上，機車卡在車頭一路拖行，騎士則是被甩飛超過車頂，凌空轉了一圈後，屁股著地又被甩出監視器鏡頭外，若依道路3米寬判斷，該名騎士遭撞後，至少噴飛9米，兩側正在停紅燈的12名騎士全看傻。

有目擊者指出，該輛汽車早在還沒到附近麥當勞時，就疑似已撞上其他騎士，接著一路開到烤鴨店前再度撞上機車，且「車速非常快、幾乎沒有煞車」，撞擊力道大到機車甚至插進汽車車頭，汽車仍繼續往前行駛，直到高速公路下方才停下，行為相當惡劣。

警方到場後進行酒測，史姓駕駛酒測值為0，3名機車騎士及乘客酒測值也均為0，警方指出，3名傷者送醫時均意識清楚，其中顏姓男騎士送醫後確認可正常對話，詳細傷勢仍待醫院進一步評估。警方目前已調閱周邊監視器，釐清事故發生原因及是否涉及其他交通違規行為，後續將依調查結果依法處理。