少年割頸案「乾兄妹」今早二審宣判　一審各判9年、8年

記者葉國吏／綜合報導

新北市某高中附設國中部於2023年12月爆發割頸命案，郭姓男學生殺害楊姓同學，林姓女學生涉教唆，今天二審宣判。被害家屬希望重判無期徒刑、同時也申請國賠、設立紀念碑，讓社會記住這段慘痛教訓。

校園命案震驚社會 二審家屬求嚴懲

新北市某高中附設國中部，2023年12月25日發生一起駭人聽聞的割頸命案。郭姓男學生（乾哥）因林姓女同學（乾妹）與楊姓同學口角，持彈簧刀刺殺楊男，造成楊男不治。案發後，郭姓男學生被依殺人罪判刑9年，林姓女學生判8年，兩人上訴仍堅稱無殺意。死者家屬認為兩人毫無悔意，期盼法官能重判無期徒刑，為兒子討回公道。

▲新北枉死國三生離世，生前最掛念身障姊姊。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

這起案件不僅讓校園安全問題引發社會關注，也讓楊姓同學的家庭陷入深沉悲痛。雖然新北地檢署決議補償家屬180萬元，但對楊家來說，這遠遠彌補不了失去孩子的傷痛。楊父在刑事一審民事獲判938萬元後，更公開反對廢死，強調希望司法給兒子一個公平正義的審判。

案件經過曝光 全案審理歷程

命案起因於林姓女學生到楊男班上找朋友，遭到楊男指責不是本班同學並請她離開，林女不滿便找來郭姓男學生理論。雙方爭執升級後，郭男情緒失控，拿出預藏的彈簧刀猛刺楊男頸部和頭部，現場血流如注，楊男當場失去呼吸心跳。警消雖急救並送醫，甚至使用葉克膜，但最終楊男仍宣告不治。

案發後，郭姓男學生與林姓女學生於2023年3月21日被法院以殺人罪移送地檢署偵辦，並羈押禁見。檢察官於5月9日正式起訴兩人。由於涉及《少年事件處理法》，審理過程全程不公開，但仍引發社會高度關注。

▲少年割頸案的被害人父母，楊爸爸、楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

家屬追究責任 盼司法社會記取教訓

根據《聯合報》報導，楊姓同學父母已向新北市教育局申請國家賠償，要求究責當時未能守護校園安全的相關人員。家屬表示，那些應該保護孩子的大人沒有盡責，他們期待得到真正的道歉。

楊父同時希望，這場悲劇能讓公部門正視失職問題。他提議校方設置紀念碑或定期舉辦紀念活動，甚至將事件拍成紀錄片、納入教材，讓社會不忘這起校安悲劇。他強調，兒子的犧牲，至少要在社會留下公平與正義的一頁。