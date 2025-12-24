　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

國立臺灣史前文化博物館所屬的卑南遺址公園，是全台第一座考古遺址公園，這裡是臺灣規模最大且最完整的史前聚落遺址，也是東南亞最大的石板棺墓葬群遺址之一，此次與中華電信攜手規劃多處XR（延展實境）導覽，包含AR擴增實境，VR虛擬實境、MR混合實境，讓參觀的民眾透過互動科技，以及沉浸的方式，開啟結合自然與歷史的互動體驗，讓科技成為綠色療癒的媒介，穿越時空的橋梁。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼國立臺灣史前文化博物館所屬的卑南遺址公園，是全台第一座考古遺址公園。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

園區結合史前文化、原住民文化與自然景觀，有已發掘的現地遺址考古現場、月形石柱、復原的史前家屋等，並提供展示廳和寬闊的草坪供民眾參觀與休憩。此外，園區裡更種植超過400種植物，讓民眾可以輕鬆認識卑南遺址公園的在地故事和植物特色。

在卑南遺址公園戶外園區，以「植感"心"體驗」為主軸，設立了12個戶外導覽解說點，透過AR導覽，只要拿起手機掃描QR code，過去普悠瑪部落族人們在這片土地上生活的故事，便會栩栩如生重現眼前，帶民眾走進人與植物的日常，彷彿穿梭時空般走進卑南部落的生活場景，並了解以前的部落生活與植物的息息相關。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼在卑南遺址公園戶外園區，只要拿起手機掃描QR code，就可以看到過去普悠瑪部落族人們在這片土地上生活的故事。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

這套導覽不僅讓民眾能迅速理解普悠瑪族人的部落文化，更勾起許多在地長者的回憶。一名長者笑著分享，以前的孩子常在刺竹林間奔跑，那時候這片土地滿是高大樹木與刺竹，甚至還能看到山豬出沒。他說起當年採刺竹筍、煮成酸辣冷湯的過程，回憶湧上心頭，滔滔不絕，讓現場氣氛更加溫暖動人。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼這套導覽不僅讓民眾能迅速理解普悠瑪族人的部落文化，更勾起許多在地長者的回憶。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

在公園的另一處考古現場，也導入了中華電信「我們生活在遺址上」XR體驗導覽，民眾只要戴上XR頭盔，眼前立刻展開一場「古今交錯」的沉浸體驗，透過虛實整合的技術，不僅能重現史前人生活的場景，土地上的神話故事，還能身歷其境感受當時戰火下個搶救考古與當代考古發掘工作，觀看沉浸式內容，形成「在遺址現場穿越時空三千年」的延展實境體驗，讓民眾直呼好好玩。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼民眾只要戴上XR頭盔，眼前立刻展開一場「古今交錯」的沉浸體驗。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信企業客戶分公司產品經理方宜馨表示，在本次考古導覽中導入XR頭盔，並結合同步定位與地圖構建技術，使系統能即時辨識使用者所在位置，讓虛擬3D物件與動畫與現場環境精準對齊。「這項技術能讓使用者在現場看到的每一個虛擬重建場景，都能與真實空間無縫融合，讓考古導覽更加身歷其境。」

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信企業客戶分公司產品經理方宜馨表示，XR頭盔同步定位與地圖構建技術，使系統能即時辨識使用者所在位置，讓虛擬3D物件與動畫與現場環境精準對齊。

國立臺灣史前文化博物館館長蔡政良表示，卑南遺址公園不僅是台灣，也是整個東南亞規模最大的史前石板棺遺址，具有深厚的歷史價值與文化意義。他指出，南王部落在此地生活已久，長輩們擁有豐富的在地知識與口述歷史，但許多珍貴的故事、生活記憶與文化脈絡，正逐漸在時間流逝中被淡忘。

「這些已經消失或不再被看見的歷史與知識，要如何再次介紹給大眾？」蔡政良說，若只依靠書本，往往顯得僵硬且難以引起共鳴，因此博物館希望透過更直觀、臨場的方式，讓民眾重新走進史前生活場景。現代科技正是最佳助力。蔡政良分享，此次與中華電信的合作相當愉快，中華電信團隊不僅高度投入，更展現出將科技應用於文化場域的專業與熱忱。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼國立臺灣史前文化博物館館長蔡政良表示，透過科技重現許多部落珍貴的故事，讓民眾重新走進史前生活場景。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，本次合作的核心目標，是運用XR技術將卑南遺址公園的自然生態與歷史文化重新呈現在大眾眼前。「從AR、VR 到MR，每項技術都有其獨特優勢，能為遊客帶來完全不同的沉浸式體驗。」

他進一步指出，這次導覽採用國際級Web AR平台，使用者只需要拿出手機或平板掃描QR Code，無需下載任何APP，即可直接透過瀏覽器進入擴增實境內容。「這樣的操作方式對長者與一般遊客來說特別友善，能以最直覺的方式體驗高品質的導覽內容，真正讓科技成為文化傳遞的助力。」

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，從AR、VR 到MR，每項技術都有其獨特優勢，能為遊客帶來完全不同的沉浸式體驗。

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

透過運用XR技術，包含AR、VR、MR科技的導入，卑南遺址公園成功讓歷史不再只是課本上的文字，而是能親眼看見、親身體驗的「活文化」，從植物AR導覽到史前卑南生活重現的VR與MR的沉浸式互動，民眾不僅能認識史前生活樣貌，更能在遊逛之間感受台東土地的故事與溫度，讓文化傳承以嶄新的方式延續下去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
乾哥乾妹「進法庭一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎
快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今懸賞2台人！對該船操控走
鄭天財涉收賄711萬遭起訴！　求刑10年
快訊／摩鐵雙屍！　20多歲男女死亡
快訊／高雄16歲學霸高中生　深夜躺人行道亡
快訊／台中男頸部中刀　無生命跡象
麻衣爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！　輕聲道別女兒淚崩
沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！　網驚：快認不出
台中騎士遭輾斃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　蘇一峰悲嘆：司法怎麼了

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

高鐵「少年優惠」明年擴及寒假　12至18歲最低5折起

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點：不可思議

余家昶擋汽油彈燃燒！她查北車下班尖峰「6萬人流動」爆冷汗

中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　蘇一峰悲嘆：司法怎麼了

欠稅以為拖過5年就沒了　「存款照扣」原因揭曉

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

歌手自爆曾被「台下聽眾」抓蛋蛋　校園開唱狀況多　

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

台美關稅談判遲未出爐　經濟部認今年底前無法搞定

新北男吃鍋遭4煞亂刀狂砍！28歲主嫌揹「5地8條通緝」　5人遭送辦

資豐e點通吸金2千萬！G-Car、PP名錶豪奢收藏曝　主嫌這下慘了

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

戒備跨年！北市26日舉行高強度演練　蔣萬安：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

輸入表情符號就有禮物　ChatGPT耶誕彩蛋開放免費體驗

快訊／「宏泰58」勾斷台澎電纜　陸今反指台人對該船「操控走私」

廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

喝大骨湯沒用！營養師破解國人補鈣迷思

挑戰強烈冷氣團！　2波最低溫

探10℃！　濕冷連3天

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多熱門

相關新聞

守護東部通勤族！關山警提升火車站巡邏密度

守護東部通勤族！關山警提升火車站巡邏密度

針對近日北部發生隨機暴力事件引發社會不安，台東縣警察局長蔡燕明高度重視，指示全縣各分局強化治安防制作為。關山警察分局隨即啟動應變機制，聯合台灣鐵路公司加強轄內站區巡守，全力守護民眾生命財產安全。

迎接國民法官法新制　台東警攜手東檢強化蒐證實務

迎接國民法官法新制　台東警攜手東檢強化蒐證實務

幼兒自我保護宣導進校園　台東婦幼警與孩子共築安全防線

幼兒自我保護宣導進校園　台東婦幼警與孩子共築安全防線

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

台東市衛生所設計優化剪綵　加碼補助不孕治療與凍卵

掌握0-6歲黃金期　台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」

掌握0-6歲黃金期　台東縣首創「兒童發展篩檢工具箱」

關鍵字：

台東卑南遺址公園史前生活國立臺灣史前文化博物館中華電信XRARMR

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

王ADEN遭網出征「丟失跨年工作」

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面