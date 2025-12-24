中華電信XR科技穿越卑南遺址公園　史前生活、部落故事重現於眼前

▲卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

國立臺灣史前文化博物館所屬的卑南遺址公園，是全台第一座考古遺址公園，這裡是臺灣規模最大且最完整的史前聚落遺址，也是東南亞最大的石板棺墓葬群遺址之一，此次與中華電信攜手規劃多處XR（延展實境）導覽，包含AR擴增實境，VR虛擬實境、MR混合實境，讓參觀的民眾透過互動科技，以及沉浸的方式，開啟結合自然與歷史的互動體驗，讓科技成為綠色療癒的媒介，穿越時空的橋梁。

▲▼國立臺灣史前文化博物館所屬的卑南遺址公園，是全台第一座考古遺址公園。

園區結合史前文化、原住民文化與自然景觀，有已發掘的現地遺址考古現場、月形石柱、復原的史前家屋等，並提供展示廳和寬闊的草坪供民眾參觀與休憩。此外，園區裡更種植超過400種植物，讓民眾可以輕鬆認識卑南遺址公園的在地故事和植物特色。

在卑南遺址公園戶外園區，以「植感"心"體驗」為主軸，設立了12個戶外導覽解說點，透過AR導覽，只要拿起手機掃描QR code，過去普悠瑪部落族人們在這片土地上生活的故事，便會栩栩如生重現眼前，帶民眾走進人與植物的日常，彷彿穿梭時空般走進卑南部落的生活場景，並了解以前的部落生活與植物的息息相關。

▲▼在卑南遺址公園戶外園區，只要拿起手機掃描QR code，就可以看到過去普悠瑪部落族人們在這片土地上生活的故事。

這套導覽不僅讓民眾能迅速理解普悠瑪族人的部落文化，更勾起許多在地長者的回憶。一名長者笑著分享，以前的孩子常在刺竹林間奔跑，那時候這片土地滿是高大樹木與刺竹，甚至還能看到山豬出沒。他說起當年採刺竹筍、煮成酸辣冷湯的過程，回憶湧上心頭，滔滔不絕，讓現場氣氛更加溫暖動人。

▲▼這套導覽不僅讓民眾能迅速理解普悠瑪族人的部落文化，更勾起許多在地長者的回憶。

在公園的另一處考古現場，也導入了中華電信「我們生活在遺址上」XR體驗導覽，民眾只要戴上XR頭盔，眼前立刻展開一場「古今交錯」的沉浸體驗，透過虛實整合的技術，不僅能重現史前人生活的場景，土地上的神話故事，還能身歷其境感受當時戰火下個搶救考古與當代考古發掘工作，觀看沉浸式內容，形成「在遺址現場穿越時空三千年」的延展實境體驗，讓民眾直呼好好玩。

▲▼民眾只要戴上XR頭盔，眼前立刻展開一場「古今交錯」的沉浸體驗。

中華電信企業客戶分公司產品經理方宜馨表示，在本次考古導覽中導入XR頭盔，並結合同步定位與地圖構建技術，使系統能即時辨識使用者所在位置，讓虛擬3D物件與動畫與現場環境精準對齊。「這項技術能讓使用者在現場看到的每一個虛擬重建場景，都能與真實空間無縫融合，讓考古導覽更加身歷其境。」

▲中華電信企業客戶分公司產品經理方宜馨表示，XR頭盔同步定位與地圖構建技術，使系統能即時辨識使用者所在位置，讓虛擬3D物件與動畫與現場環境精準對齊。

國立臺灣史前文化博物館館長蔡政良表示，卑南遺址公園不僅是台灣，也是整個東南亞規模最大的史前石板棺遺址，具有深厚的歷史價值與文化意義。他指出，南王部落在此地生活已久，長輩們擁有豐富的在地知識與口述歷史，但許多珍貴的故事、生活記憶與文化脈絡，正逐漸在時間流逝中被淡忘。

「這些已經消失或不再被看見的歷史與知識，要如何再次介紹給大眾？」蔡政良說，若只依靠書本，往往顯得僵硬且難以引起共鳴，因此博物館希望透過更直觀、臨場的方式，讓民眾重新走進史前生活場景。現代科技正是最佳助力。蔡政良分享，此次與中華電信的合作相當愉快，中華電信團隊不僅高度投入，更展現出將科技應用於文化場域的專業與熱忱。

▲▼國立臺灣史前文化博物館館長蔡政良表示，透過科技重現許多部落珍貴的故事，讓民眾重新走進史前生活場景。

中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，本次合作的核心目標，是運用XR技術將卑南遺址公園的自然生態與歷史文化重新呈現在大眾眼前。「從AR、VR 到MR，每項技術都有其獨特優勢，能為遊客帶來完全不同的沉浸式體驗。」

他進一步指出，這次導覽採用國際級Web AR平台，使用者只需要拿出手機或平板掃描QR Code，無需下載任何APP，即可直接透過瀏覽器進入擴增實境內容。「這樣的操作方式對長者與一般遊客來說特別友善，能以最直覺的方式體驗高品質的導覽內容，真正讓科技成為文化傳遞的助力。」

▲▼中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，從AR、VR 到MR，每項技術都有其獨特優勢，能為遊客帶來完全不同的沉浸式體驗。

透過運用XR技術，包含AR、VR、MR科技的導入，卑南遺址公園成功讓歷史不再只是課本上的文字，而是能親眼看見、親身體驗的「活文化」，從植物AR導覽到史前卑南生活重現的VR與MR的沉浸式互動，民眾不僅能認識史前生活樣貌，更能在遊逛之間感受台東土地的故事與溫度，讓文化傳承以嶄新的方式延續下去。