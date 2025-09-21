i17「補齊安卓機詬病」會掀一波跳船潮？大票搖頭：非常困難

▲iPhone 17。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone 17系列上市，有人認為，這代幾乎集齊所有優點，話題引發討論。就有安卓用戶表示，他一直都是用安卓機，「但這次i17把安卓用戶詬病的點都放出來了，120hz、續航，還有早就改了的TypeC充電，還有原本就強大的拍照能力」，根本融合蘋果跟安卓的優點於一身，「i17會拉走一大票安卓使用者嗎？」

原PO在PTT的MobileComm板發起討論，「i17會拉走一大票安卓使用者嗎？」文中表示，自己長年用高CP值的中國品牌安卓機，但看見iPhone 17把許多「被安卓用戶詬病」的點一次補上，包括120Hz螢幕、更長續航與早就普及的Type-C充電，再加上蘋果本就擅長的影像錄製與生態整合，直呼「融合兩派優點於一身」，因此好奇這波是否會把一大票安卓使用者拉走。

貼文引發熱論，有人就有共鳴，「看中國賣爆，應該拉了不少安卓用戶」、「安卓旗艦現在價格也很精美，相對看i17的CP值變高了」、「我老婆想換了。」也有人表示，「我兩種都有請問我算是哪個陣營」、「不會大票，可是是買那種2萬元的安卓可能會考慮17。」

但多數網友紛紛搖頭，「要跳的應該都在Type C跳了」、「再加個120w快充就無敵了」、「台灣的話，應該還好，台灣想用iPhone的早就用了，17就換機而已」、「要拉早就走了，也不是在這時候」、「安卓的主力銷售是在廉價跟中低階機，要拉走這批人非常困難」、「別鬧了，價錢差那麼多。」