　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無辜騎士成張文刀下魂！民眾獻花目睹「姊姊深夜祭悼」放聲痛哭

有民眾22日前往祭悼獻花，意外目睹蕭姓騎士姊姊在旁祭悼痛哭。（圖／民眾提供）

▲有民眾前往祭悼獻花，意外目睹蕭姓騎士姊姊在旁祭悼痛哭。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

張文北市隨機殺人釀成4死11傷慘案，57歲的余家昶為阻擋張文丟擲煙霧彈，遭一刀斃命；而張文移動到中山後，持刀對著人群揮砍，造成一名路過的蕭姓騎士脖子遭劃傷，緊急送醫後仍不幸不治，不少民眾也自發性前往相關地點獻花哀悼。就有民眾發現，昨（22）日晚間蕭姓騎士的姊姊拿著一瓶威士忌在事發地點誠品南西、民眾獻花前忍不住放聲大哭，讓人看了相當鼻酸。

據了解，有民眾昨日晚間11時許前往誠品南西獻花哀悼時，意外發現一名女子坐在獻花前忍不住失聲痛哭，身旁還放有一瓶威士忌，讓路過民眾看了無不心酸。隨後就有眼尖民眾認出，該名女子就是先前遭張文砍殺的無辜蕭姓騎士姊姊，讓人相當不捨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對此案的罹難者賠償，台北市政府法務局今（23）日也公布最新補償措施，目前已彙整相關補償、保險、撫恤及慰問金資訊，將秉持「從優」、「從速」原則盡全力協助受害者與家屬。

法務局說明，針對此案的3名死亡家屬，均可向犯罪被害人保護協會申請每人180萬元的補償金，現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得之相關補償統整，民眾可獲得之相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，台北大眾捷運股份有限公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》之理賠程序。

法務局長連堂凱指出，除上述補償外，針對挺身守護市民的余先生，市府將另依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元之喪葬補助金。在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。

社會局補充說明，即日起透過市府「公益臺北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。

延伸閱讀
獨家／曾與男神彭于晏交往　林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中
王ADEN遭轟公審女學生　台北跨年演出慘被取消
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

明年228連假離島航線釋出8.1萬個機位　12/29開放預訂

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

明年228連假離島航線釋出8.1萬個機位　12/29開放預訂

大法官不必充當義勇急先鋒

沉浸在檜木香裡！木材工廠二代轉型民宿　東大門夜市開車10分鐘

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

陽明：市場整體不確定性偏高　能見度到明年Q1

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

【拔不出來】2歲女童手指插椅洞狂哭！119又鋸又剪助脫困

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

變天！　「全台有雨」時間曝

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

小店徵人「行政人員實領5萬5」！網看傻：老闆賺爛

快訊／15:46發生有感地震！初估最大震度3級

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面