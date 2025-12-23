中媒「提前報導張文墜樓」？實際時間點曝光　1功能釀誤會

▲北車、中山站19日發生隨機傷人事件。（圖／記者陳以昇攝)

網搜小組／曾筠淇報導

12月19日晚間，捷運台北車站及中山站發生隨機傷人事件，釀4死11傷。案發隔天，社群平台開始熱傳一張中國媒體的微博貼文截圖，稱該貼文顯示於12月19日18時24分發布，但內容卻提及凶嫌在中山站砍傷多人後墜樓，引發不少網友質疑，中國媒體是否在凶嫌實際墜樓前，就已「提前得知案情」。對此，台灣事實查核中心澄清，「傳言源於未釐清微博發文時間顯示機制」。

由於根據台北市警方公布的事件時序，凶嫌是在18時50分墜樓，但社群熱傳的截圖，顯示該微博貼文於12月19日18時24分發布，因此不少網友看到後，都直呼「細思極恐」，甚至質疑「中共媒體疑超前部署」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中媒發文後曾編輯文章 並無「超前部署」的情況

對此，台灣事實查核中心指出，從中國媒體《看看新聞Knews》的微博發文紀錄可知，該篇貼文雖顯示原始發布時間為12月19日18時24分，但右上角清楚標註「已編輯」，且點入編輯紀錄後，可看到該貼文在18時35分及19時28分皆曾重新編輯。

查核中心說明，由此可推測，《看看新聞Knews》是在18時24分發布貼文時，而後續的影片，是隨著事件發展持續更新、附加上去的。此外，查核中心也比對《看看新聞Knews》的百度貼文，可知該媒體於18時25分發布的內容，僅提及台北車站遭煙霧彈襲擊，並未出現凶嫌墜樓相關描述；直到19時45分，才另行發布包含捷運中山站周邊影像與嫌犯墜樓消息的貼文，並無網傳所稱「超前部署」的情況。

微博具「編輯已發布貼文」功能 編輯後仍顯示原始發文時間

台灣事實查核中心進一步指出，微博自2017年12月起開放「編輯已發布貼文」功能，使用者可在不更動原始發文時間的情況下，修改或新增文字、影片等內容，且編輯過的貼文會標註「已編輯」，並保留完整的編輯紀錄供查閱。綜合相關資訊，可知中國媒體並沒有預知嫌犯墜樓，「傳言源於未釐清微博發文時間顯示機制」。