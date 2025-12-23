見證歷史！陸A股年成交額首破400兆元　19支個股年成交量破兆元

▲大陸A股2025年成交額突破兆元排行靠前個股。（AI圖／記者魏有德製，經編輯審核）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股市場今（2025）年成交金額首次突破歷史高峰，突破400兆元（人民幣，下同）。截至2025年12月22日止，A股全年成交總額已達405兆元，顯示出整年市場交易活躍度處於升溫的態勢；同時，整體換手率也呈現回升趨勢，反映出資金進出頻繁，市場流動性維持在相對高位水準。

▲大陸A股近年年成交額統計。（圖／翻攝人民網）

《澎湃新聞》報導，又是A股新紀錄！截至2025年12月22日，A股今年總成交額超過405萬億（兆）元，這是A股歷史上首次年成交額超過400萬億（兆）元。A股整體換手率也明顯向好，年內平均換手率接近1.74%，有望創出2016年來新高。

從個股交易情況來看，今年共有19檔個股年成交額超過1兆元人民幣。其中，中際旭創、東方財富、新易盛等個股年內成交額均突破2兆元；寒武紀-U、寧德時代、勝宏科技等個股年成交額亦超過1.8兆元，成為市場交易最為集中的標的之一。

2025年A股年成交額位居前列的個股分別為，中際旭創、東方財富、新易盛‌、寒武紀-U‌、寧德時代、勝宏科技皆為各領域的龍頭企業。

▲中際旭創參展2025年國際光電博覽會。（圖／CFP）

中際旭創年成交額超2兆元，為全球光模組領先廠商，800G產品市佔率30%，受益於AI和算力需求爆發，業績增長仍可期；東方財富為網路券商龍頭，成交額超2兆元，旗下天天基金非貨基保有量6800億元，2025年上半年淨利潤同比增長25%-36%，毛利率維持95%以上。

新易盛也是光模組龍頭企業，成交額超2兆元，800G光模塊市佔率30%，2025年上半年淨利潤同比增長328%-385%，股價三年漲幅超22倍；寒武紀-U‌是大陸AI晶片設計龍頭企業，成交額超1.8兆元，專注於雲端和邊緣端AI晶片研發，受益於AI算力需求增長；寧德時代為全球動力電池龍頭企業，成交額超1.8兆元，2025年Q1預收帳款同比增長19%，機構預測目標價較現價有39%上行空間。

▲位於成都雙流區的新易盛大樓。（圖／CFP）

勝宏科技‌為大陸PCB龍頭企業，成交額超1.8兆元，產品廣泛應用於通信、汽車電子等領域，受益於5G和新能源汽車發展。