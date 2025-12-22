41組警報齊響未升級危安！恐攻被當火警...張文轉戰南西擴大傷亡

▲張文隨機恐攻暴露制度盲點，北捷41組火煙警報未即刻升級危安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

判斷錯誤？1219板南線台北車站張文隨機恐攻，釀成站內1死悲劇。事發當下，捷運系統內同時出現多達41組火警及排煙警報，規模明顯異於單一火警，卻仍未第一時間拉高為危安事件處理。事後應變檢視顯示，當時是依既有火警處置流程判讀，未設即時升級條件，導致危安事件定性出現延後。

據了解，事發當時行控中心接獲火警警訊後，依既有程序啟動排煙、滅火及旅客疏散措施，並同步通報捷運警察、110及119。板南線台北車站一度採取列車過站不停，站內也開放免刷卡進出站，協助旅客迅速疏散，整體處置仍循火警事件的標準流程進行。

不過，相關人士指出，當時制度對於「多區域同時出現火災或排煙警報」的情境，並未設有明確的自動升級條件。也就是說，即便警報數量明顯高於日常經驗值，事件性質仍須逐一判讀，未能在第一時間即直接定性為危安事件，啟動更高層級的應變與指揮整合。

事後回顧，因現場同時出現多點煙霧與火警警訊，系統需同步處理多個區域狀況，也增加第一時間判斷事件性質的難度。相關單位在檢視過程中認為，這類警訊高度重疊的狀況，正是既有流程中較少被明確規範的灰色地帶。

從後續釐清的時序來看，張文於下午4時59分進入捷運系統後，約18分鐘內完成恐攻並離開。相關單位強調，監視器系統可完整掌握其移動路徑，影像並無斷點，足以回溯行徑與時序；但事件仍在短時間內發生，也凸顯在警報大量作動、事件性質尚未明朗的情況下，制度對於「何時升級」仍存在判斷門檻。

至於是否還會發生類似憾事，知情人士指出，未來只要捷運系統內出現多區域火災或排煙警報，將直接視為危安事件處理，並同步拉高第一時間的應變層級，不再僅依火警流程啟動。

此外，也已針對台北車站等人流密集站點增派保全、提高巡查頻率，並在全系統117座車站進行無差別攻擊情境演練。北捷強調，制度調整重點在於提早完成事件定性與升級應變，爭取反應時間，以降低突發事件造成的傷害風險。