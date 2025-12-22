　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼巴士高速翻覆釀16死18傷！多人甩出車外　現場慘況曝

▲▼ 印尼巴士翻覆16死。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印尼巴士翻覆造成16人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一輛長途巴士22日凌晨在爪哇島一條公路發生翻覆慘劇，巴士駛入彎道出口匝道時失控撞擊水泥護欄，隨即側翻倒地，造成至少16人死亡、18人受傷。

綜合《美聯社》等外媒，這輛載有34名乘客的跨省巴士從首都雅加達出發，準備前往古都日惹市（Yogyakarta），途經中爪哇三寶瓏市（Semarang）的卡拉帕克（Krapyak）收費道路時發生意外。

搜救機構負責人布迪歐諾（Budiono）說明，「猛烈的撞擊力道將多名乘客甩出車外，部分人員受困車體內。」警方與救援人員在事發約40分鐘後抵達現場，當場發現6人死亡，另有10人在送醫途中或治療期間不幸身亡。

電視新聞畫面顯示，這輛黃色巴士側翻在路旁，現場有搜救人員、警方與民眾圍繞，救護車持續運送傷患與罹難者遺體。18名傷患分別送往2家醫院治療，其中5人情況危急。

中爪哇警察局長里布特（Ribut Hari Wibowo）表示，目擊者稱巴士在失控前「車速很快」。負責駕駛的是一名代班司機，身受重傷但意識清楚，正接受警方調查，當局計劃進行毒品等違禁物質檢測。

印尼長期面臨交通安全問題，車輛老舊失修、道路規則執行不力情況普遍。2024年開齋節期間曾發生多車連環撞事故，造成至少12人喪生；2019年蘇門答臘島也曾發生巴士墜谷慘案，造成35人死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！
快訊／張文恐攻動機成謎　警公布「孤狼專線」
北捷恐攻「被當火警」　張文轉戰南西擴大傷亡
快訊／55歲男鬧區揮鐮刀　確定收押！
地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返
恐攻北捷「18分鐘血腥動線」曝　戰術觸動41組火煙探測器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彩色粉末一撒就起火　印度勝選遊行變煉獄16人緊急送醫

印尼巴士高速翻覆釀16死18傷！多人甩出車外　現場慘況曝

地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返國

泰柬衝突3周80死！東協外長會議登場　24日討論停火可能性

廣末涼子「時速185公里」追撞車禍！　日檢提出簡易起訴

俄參謀本部中將遭暗殺！「車門噴飛」爆炸慘況曝　疑烏克蘭策畫

大陸團客消失　京都住宿房價直接砍半！一晚僅剩「不到台幣600元」

挺8月孕肚抓姦！　她活活打死「丈夫床上裸女」被判4年

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

彩色粉末一撒就起火　印度勝選遊行變煉獄16人緊急送醫

印尼巴士高速翻覆釀16死18傷！多人甩出車外　現場慘況曝

地獄40天！12歲女孩淪性奴「想回家讀國中」　日政府加速助返國

泰柬衝突3周80死！東協外長會議登場　24日討論停火可能性

廣末涼子「時速185公里」追撞車禍！　日檢提出簡易起訴

俄參謀本部中將遭暗殺！「車門噴飛」爆炸慘況曝　疑烏克蘭策畫

大陸團客消失　京都住宿房價直接砍半！一晚僅剩「不到台幣600元」

挺8月孕肚抓姦！　她活活打死「丈夫床上裸女」被判4年

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

王齊麟24歲親弟首露面！188公分帥氣外型掀網討論　曾征全大運羽球賽

玄彬放閃孫藝真：她得影后我更開心　3歲兒被讚有超萌漫畫五官

2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」

新北大鵬國小耶誕雙語派對　公私協力溫馨送暖偏鄉學童

戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛

快訊／張文恐攻動機與資金成謎　警公布「孤狼專線」檢舉電話

彩色粉末一撒就起火　印度勝選遊行變煉獄16人緊急送醫

基隆網紅漁港打卡地變寶萊塢！　高捷「跺腳、抖肩」熱舞畫面曝光

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式　習近平頒發命令狀與祝賀

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

國際熱門新聞

日阿公「公廁上廁所」遭變態中國男性侵

中國又下最後通牒！要日撤回「台灣有事」　小泉防相冷回一句話

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

美前童星流落街頭　邋遢憔悴被拍到

關稅案將宣判　川普敗訴機率偏高

首爾大學爆期末考集體作弊　全班成績作廢

酷澎完了？南韓9座物流中心啟動無薪假

馬克宏宣布：法國啟動建造新核動力航艦　噸位翻倍

2025全球觀光客最愛去的城市是它！

日本永住權條件更難了　擬加設「日文門檻」

UNIQLO母公司宣布加薪！　畢業生最高漲12%

研究：僅1成民眾會挺身對抗暴徒　出於3個心理條件

天生雙陰道！情色網美宣布引退

空姐陳屍飯店　前夫跨國跟蹤狂刺15刀

更多熱門

相關新聞

少年騎車自撞三地門谷川大橋橋墩　送醫不治

少年騎車自撞三地門谷川大橋橋墩　送醫不治

屏東縣三地門鄉台24線谷川大橋今(21)日下午發生一起交通事故，一名男子騎乘電動車不明原因自撞橋墩，送醫不治，詳細事故原因有待警方進一步調查釐清。

即／誠品南西店外又爆事故！公車撞機車1人傷

即／誠品南西店外又爆事故！公車撞機車1人傷

日駕駛闖平交道「遭電車拖行200m」慘死

日駕駛闖平交道「遭電車拖行200m」慘死

77歲婦暴衝撞死補教師！過失致死10萬交保

77歲婦暴衝撞死補教師！過失致死10萬交保

小貨車相撞衝向路旁　麵攤+機車遭波及

小貨車相撞衝向路旁　麵攤+機車遭波及

關鍵字：

巴士翻覆交通事故爪哇島印尼新聞救援現場

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

福原愛本來沒想再嫁！

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面