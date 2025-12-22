印尼巴士高速翻覆釀16死18傷！多人甩出車外　現場慘況曝

▲ 印尼巴士翻覆造成16人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一輛長途巴士22日凌晨在爪哇島一條公路發生翻覆慘劇，巴士駛入彎道出口匝道時失控撞擊水泥護欄，隨即側翻倒地，造成至少16人死亡、18人受傷。

綜合《美聯社》等外媒，這輛載有34名乘客的跨省巴士從首都雅加達出發，準備前往古都日惹市（Yogyakarta），途經中爪哇三寶瓏市（Semarang）的卡拉帕克（Krapyak）收費道路時發生意外。

搜救機構負責人布迪歐諾（Budiono）說明，「猛烈的撞擊力道將多名乘客甩出車外，部分人員受困車體內。」警方與救援人員在事發約40分鐘後抵達現場，當場發現6人死亡，另有10人在送醫途中或治療期間不幸身亡。

電視新聞畫面顯示，這輛黃色巴士側翻在路旁，現場有搜救人員、警方與民眾圍繞，救護車持續運送傷患與罹難者遺體。18名傷患分別送往2家醫院治療，其中5人情況危急。

中爪哇警察局長里布特（Ribut Hari Wibowo）表示，目擊者稱巴士在失控前「車速很快」。負責駕駛的是一名代班司機，身受重傷但意識清楚，正接受警方調查，當局計劃進行毒品等違禁物質檢測。

印尼長期面臨交通安全問題，車輛老舊失修、道路規則執行不力情況普遍。2024年開齋節期間曾發生多車連環撞事故，造成至少12人喪生；2019年蘇門答臘島也曾發生巴士墜谷慘案，造成35人死亡。