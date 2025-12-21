特赦羅生門！陳水扁直球問「假傳聖旨騙我？」　柯建銘：蔡英文主動提

▲前總統蔡英文、陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

前總統陳水扁在今（21日）播出的專訪中詢問民進黨團總召柯建銘，2024年2月12日大年初三中午，柯建銘前來拜訪，轉達前總統蔡英文要無條件特赦他的事，但到了2024年5月16日，總統府卻說沒有這個決定，「那你不就假傳聖旨，在騙我嗎？」柯建銘則說，「我會假傳聖旨嗎？」當時蔡英文主動找他提特赦，蔡英文對這件事有不同詮釋，他也尊重。

民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，節目於今（21日）上午播出。陳水扁直問，要請教柯建銘「羅生門」，「到底是你在騙我還是怎樣？」

陳水扁說，2024年5月16日傳出赦扁傳聞，總統府說「沒有這個決定」，那為什麼當年2月12日、農曆正月初三中午，柯建銘到他家看他，他也不知道什麼事，以為來拜年，結果柯建銘轉達說蔡英文要無條件特赦他，但到5月16日總統府卻說沒有這個決定。既然沒有這個決定，為何提前3個月到他家轉達這件事？「那你不就假傳聖旨，在騙我嗎？」

柯建銘回應，「總統，我會假傳聖旨嗎？」蔡英文對這件事有不同詮釋，他也尊重。他曾向蔡英文拜託要特赦，蔡英文說要等一個時間來處理，但這次是蔡英文自己找他，主動提起要特赦的，「不是我盧的」，所以自己才在過年去看陳水扁，這件事情總統賴清德事後也知道，事後就不做價值判斷，怎麼解釋是一回事，「但是你的問題還是要解決，還是要特赦」。