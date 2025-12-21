康家瑋合體黃捷挺進西門町　衝選舉先大啖地方美食

▲隨著黨內初選時間接近，有意參選北市中正萬華區的康家瑋，日前合體黃捷挺進西門町大啖地方美食。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市中正萬華的議員參選人康家瑋日前邀立委黃捷，一同現身西門町商圈進行宣講與在地踩點。兩人特別選在具備進步意義的「彩虹步道」出發，除了向世界展現台灣的多元價值，更透過走訪在地老店，傳達青年世代與基層生活接軌的決心。

黃捷在宣講中指出，西門町不僅是台北的經濟中心，更是代表性別友善與進步價值的地標。她感性表示，身為青年世代立委，深知參與政治的艱辛，但在康家瑋身上，她看到了一股不服輸的韌性與對家鄉深厚的使命感。

黃捷強調，康家瑋不只有想法，更是中正萬華最需要的「即戰力」，他既能深刻理解這座城市的歷史，又能以國際視野接軌地方事務，是能為中正萬華解決問題、發揮關鍵影響力的年輕力量。

康家瑋則提到，黃捷日前榮獲 One Young World「年度政治人物獎」，成為台灣首位獲得此國際獎項的政治人物，當她在舞台上大聲說出「我來自台灣」時，這份對國家的熱愛讓所有台灣人感到驕傲。

康家瑋感性回憶，自己自幼在中正萬華長大，這裡的一景一物都是他成長的養分。他表示，今天除了邀請黃捷來加油打氣，更想帶好朋友體驗最真實的萬華生活。兩人隨後展開走訪行程，探訪西門町老字號美食。

康家瑋最後強調，這些美食不僅是觀光指標，更是萬華最真實的生活縮影。他已經準備好用最認真的態度，做一個懂在地人情、肯為鄉親打拚的議員。他承諾會將這份熱血與衝勁，轉化為守護家鄉的力量，為中正萬華創造更具包容力與活力的新氣象。