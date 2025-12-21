　
明知寶寶活不了「她仍堅持生下來」　只為了救更多人

▲▼明知寶寶活不了「她仍堅持生下來」。（圖／翻攝臉書HCA Florida Brandon Hospital (Brandon, FL) ）

▲凱瑟琳和安德魯決定把女兒生下來，並將器官捐贈出去。（圖／翻攝臉書HCA Florida Brandon Hospital）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州坦帕市（Tampa）一對夫妻在懷孕14周產檢時，得知女兒罹患無腦畸形症（anencephaly），即使順利出生也無法存活。儘管如此，他們仍決定將孩子生下來，透過器官捐贈拯救其他嬰兒。

Fox13、《時人》等外媒報導，無腦症是一種罕見的先天缺陷，胎兒無法正常發育大腦和顱骨，因此難以生存。不過，儘管被醫師告知，大多數父母都會選擇中止妊娠，30歲的凱瑟琳（Catherine Mornhineway）仍不確定究竟該怎麼做。

於是，凱瑟琳著手研究類似案例，並在醫療影集《實習醫生》（Grey’s Anatomy）看見一段情節，某角色面臨同樣處境時，選擇把寶寶生下來，並進行器官捐贈，「那個片段真的觸動了我」。最終，她與男友安德魯（Andrew Ford）做出了相同的決定。

凱瑟琳和安德魯將女兒取名為海雯（Haven），象徵「安全的港灣」和「黑暗中的光明」。寶寶12月11日在HCA佛州布蘭登醫院（Florida Brandon Hospital）誕生，住進新生兒加護病房，並且一共存活4天。 

在此期間，他們非常珍惜作為一家人的短暫時光，在醫護人員批准下，把海雯帶到醫院安寧花園感受陽光。最終，寶寶在父親安德魯的懷中離世，「我想不出更美好的告別方式。我們的奇蹟也成為別人的奇蹟。」

海雯的心臟瓣膜已透過生命連結基金會（LifeLink Foundation）捐贈給其他嬰兒，出生組織（birth tissue）也將幫助重傷患者。器官捐贈時，醫院員工還在走廊排隊，向海雯與她拯救的生命致敬。

基金會公關經理雪莉（Sherri Day）表示，「我們很少聽到一名女性懷胎10月，只為了把寶寶的器官捐贈出去，給其他需要移植手術救命的人。多麼了不起的家庭。」

明知寶寶活不了「她仍堅持生下來」　只為了救更多人

