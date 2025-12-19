相隔11年！北捷再爆恐怖攻擊　傷亡規模對比鄭捷案一次看

▲北捷中山站隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）



記者閔文昱／綜合報導

台北捷運19日發生重大恐怖攻擊事件，引發社會震驚，也讓不少人聯想到2014年的「鄭捷事件」。兩起案件同樣發生在捷運系統周邊，皆為隨機攻擊，時間相隔已長達11年。

回顧鄭捷事件，發生於2014年5月21日下午，鄭捷在台北捷運板南線龍山寺站至江子翠站之間的列車內持刀隨機殺人，短短4分鐘內造成4人死亡、24人受傷，共28人傷亡，為台北捷運通車以來首起重大隨機殺人案，震撼全台。

▲犯下2014年隨機殺人案的鄭捷（左）、台北車站北捷M7出口煙霧彈、持刀攻擊事件主嫌張文（右）。（圖／ETtoday資料照、記者陳以昇攝）

而本次事件發生在2025年12月19日，27歲通緝犯張文先在台北車站北捷M7出口丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，隨後轉往中山站及南西商場一帶繼續犯案，最終疑似畏罪墜樓。整起事件目前造成2人死亡、9人受傷，另有2人命危，傷亡規模雖未及鄭捷案，但犯案路線橫跨捷運站與商圈，恐慌程度同樣引發高度關注。

警方指出，兩案在動機、犯案方式及時空背景上仍有明顯差異，詳細案情與是否涉及其他因素，仍待進一步調查釐清。

▼北捷中山站附近隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

