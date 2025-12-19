疑操作不當！桃園婦開車失控撞倒10機車　現場畫面曝

▲桃園市黃姓婦人今天中午開車從社區地下停車場駛出後，失控衝撞對向機車，導致10輛機車被撞倒。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓婦人今（19）日中午，駕駛自小客車自桃園區同德11街某大樓地下停車駛出時，突然失控衝向對向停放路旁機車，轟然巨響嚇壞路人，警方到場發現有10輛機車被撞倒，所幸現場並無人受傷，警方對黃婦實施酒測，酒測值為零，至於肇事原因，初判為操作失當肇禍，肇事原因仍待警方調查釐清，黃婦也須面對後續賠償事宜。

桃園警方指出，74歲的黃姓婦人今天中午駕駛自小客車由桃園區同德11街地下停車場駛出，但不知何故突然衝撞對向道路，導致旁停放輛機車被撞得東倒西歪，所幸未造成人員傷亡，警方獲報後立即趕抵現場處理。

員警對黃婦實施酒測，但酒測值為零，黃婦聲稱是自己操作不當肇禍，後續肇事責任則由警方調查釐清中。警方呼籲汽機車駕駛人熟悉車輛操作狀況，上坡行駛匯入車道應減速慢行，以維護交通安全。

