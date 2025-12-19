　
學生用AI來打詐！　「法遵科技競賽」17隊較勁總決賽

▲▼2025年第八屆法遵科技與電腦稽核專題競賽在政大公企中心舉行 。（圖／政大提供）

▲2025年第八屆法遵科技與電腦稽核專題競賽在政大公企中心舉行。（圖／政大提供）

本報訊

在 AI 技術快速翻轉產業樣貌的時代，學生如何把科技真正「用在刀口上」？答案就在校園競賽現場揭曉。2025 年第八屆法遵科技與電腦稽核專題競賽於 12 月 19 日在國立政治大學公企中心熱鬧登場，歷經南、北區初賽洗禮後，共有 17 支菁英隊伍晉級總決賽，以創意與實作一較高下。

本屆競賽由國立政治大學數位賦能與 ESG 永續創新產學聯盟、國立中正大學製商整合研究中心及國際電腦稽核教育協會（ICAEA）共同主辦，並由資誠教育基金會協辦，持續以「結合理論與實務、強化科技稽核能力」為核心精神，鼓勵學生運用 電腦稽核工具與人工智慧，回應法令遵循、內控制度、金融詐騙、ESG 評估與資訊安全等真實議題。

邁入第八屆　從台灣走向國際舞台

國立中正大學製商整合研究中心主任黃士銘在致詞時表示，本競賽今年正式邁入第八屆，一路走來，不只在國內深耕，更已在國際舞台上逐漸發聲、累積能見度與影響力。能走到今天，最重要的力量，來自於各位同學持續不減的熱情投入，以及老師們一路相挺、全力支持，在此向大家致上最誠摯的感謝。再次歡迎各位參與這場極具意義、充滿創新能量與想像力的競賽，也期待大家在競賽過程中彼此觀摩、相互激盪，從其他組別汲取新的靈感與視野。

AI 普及時代　關鍵在「系統思維」

國立政治大學數位賦能與 ESG 永續創新產學聯盟執行長顏敏仁指出，當前正處於 AI 賦能的時代，AI 資源已高度普及、隨手可得，但「會用」與「用得好」之間的關鍵差異，在於是否具備系統思維。唯有真正理解問題背後的因果關係與動態結構，AI 才能發揮更全面、精準且具前瞻性的價值。

他也肯定今年晉級決賽的作品，多數聚焦於善用 AI 解決真實問題，展現學生對應用場景的高度理解與創意，未來進入企業與社會後，這些實作經驗將成為推動組織轉型的重要養分。

▲▼2025年第八屆法遵科技與電腦稽核專題競賽在政大公企中心舉行 。（圖／政大提供）

▲國立中正大學參賽團隊以「AI打詐」選題榮獲冠軍。（圖／政大提供）

從生成式到負責任 AI　評審看重「能不能落地」

資誠智能風險管理諮詢公司副總經理曾翔連續第二年擔任評審，他觀察到，越來越多學生已將 AI 深度納入作品中。他引用資誠研究指出，AI 正從早期 AI、生成式 AI，進一步走向「負責任 AI」，意味著開發者不僅要會用技術，更需思考其可行性與責任風險。

他形容這場競賽就像一場航海冒險，AI 技術是先進引擎，但評審真正關注的，是參賽者如何規劃創新航線、展現技術實力、發揮團隊精神，以及最終是否能帶回具備市場價值的成果。

AI 打詐奪冠　迷霧中造船也能航向成功

本屆競賽的冠軍隊伍為國立中正大學學生組成的「AI 打詐」隊，他們鎖定科技業與高度數位化企業，針對高度仰賴電子郵件溝通的組織，設計出可即時偵測詐騙風險的 AI 系統。團隊整合JCAT進行資料前處理，並以 JavaScript、Python Flask 與 PostgreSQL 建構完整系統架構，展現高度實作力。

隊員形容參賽歷程就像「在迷霧中造船」，不是一開始就有完美藍圖，而是在航行中依據評審建議不斷修正，最終成功靠岸。他們也鼓勵學弟妹勇於嘗試，「先完成、再優化」，並重視團隊溝通，才能在試錯中找到通往成功的方向。

在 AI、法遵與永續議題交會的競技場上，這場競賽不僅比技術，更比視野，也讓未來的科技稽核人才，提早站上產業浪頭。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

