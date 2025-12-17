深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

記者廖翊慈／綜合報導

中國深圳一名16歲少年的小小烤雞攤，近日在社群平台意外走紅。小陳出身潮汕八兄妹家庭，14歲因不忍見母親凌晨五點在寒風中洗碗，洗到雙手凍僵，選擇輟學外出打工養家。打工間攢下1萬元（人民幣，下同，約台幣4.4萬元）作為創業起點。他說，自己最大的心願是「讓媽媽不用再那麼早起，也要供妹妹們繼續讀書」，不願下一代再走同樣的路。

▲16歲烤雞店老闆小陳。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，小陳最初在街邊擺攤，從選雞、醃製到烤制全程一人包辦。靠著招牌的「秘制烤雞」逐漸累積人氣，攤位規模也不斷擴大，如今已從路邊小攤，發展為約40張餐桌的露天式店面，員工數也擴編至15人。

小陳坦言，「家裡條件不好，供不起家裡全部8個小孩讀書，我排行老七，14歲就出來創業了，學歷只有初二，我自願先去工廠當搬貨的，存了一年多，才有一萬塊吧。」

▲烤雞一隻賣68元人民幣。（圖／翻攝自微博）

小陳表示，小店每日能售出80至100隻烤雞（每隻68元，約台幣300元），最高紀錄曾達200隻，單日營業額約1.36萬元（約台幣6萬元），「我全年無休，每天就睡4、5個小時，我都是親自去挑貨，起床就來開店，沒事也就開店，這裡的員工都是少年，最大的也不過才20初，現在這裡月租金1.2萬元（約台幣5.3萬元），比較偏僻，烤東西的煙也不會影響到別人。」

▲小陳表示，自己每日親自挑貨。（圖／翻攝自微博，上同）

在採訪中，小陳分享每日工作流程，凌晨五點開始挑選新鮮三黃雞，之後用古法醃製至少六小時，再以荔枝木炭火慢烤，並堅持使用活雞現殺，強調「味道是最重要的底線」。他笑稱，「我只跟師傅學了一點，口味是我研究出來的，反覆刷醬去烤，味道才夠，我們的技術不會外流的！」

如今的小店人潮不斷，成為深圳街頭熱門打卡點。小陳仍保持低調表示，「每個月會往家裡打幾萬塊，但爸媽其實還不知道，我店已經做這麼大，以為我只是做個小攤販，也不知道我平時忙到兩三點，休息時間很少。」

▲小陳目前的店面。（圖／翻攝自微博）

小陳大方表示，每週會給員工1000元（約台幣4417元），讓大夥下班去吃吃喝喝，「讓大家快樂一下，全花完，你要清楚，你今天花100，明天他們會給你帶來200的收益。」

面對因網紅來拍片，導致突如其來的走紅，小陳也謙虛說道，「我更嚴格把空自家味道，不能說因為爆紅了就飄了，我還是正常每天烤雞，對於爆紅一部分確實因貴人，但也有自己的努力吧，貴人也不可能天天都幫你，哪天不火了，就真不火了，但我問心無愧，我做出來的味道大家都喜歡，努力很重要。」

▲▼小陳表示，每月都會寄萬元回家，希望兄弟姊妹能好好上學。（圖／翻攝自微博）

相關採訪在陸網上引起熱議，不少人直呼，三百六十行，行行出狀元。然而，對小陳而言，最核心的動力從未改變，讓家人過上更好的生活，讓妹妹們能把書讀下去。