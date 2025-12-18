　
    • 　
>
明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天東北季風南下，北部略為轉涼，明天南方雲系影響，全台有雨，且東半部有局部較大雨勢，中部以北、宜花3500公尺高山有降雪機率。下周日、周三又有2波冷空氣接續抵達，北部及東半部水氣增，溫度也逐漸下降。

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周受東北季風交替影響，共有3波東北季風南下，今天首波抵達，明天受南方雲系影響，水氣明顯。目前一波波冷空氣雲系逐漸影響台灣，今晚東北季風減弱，轉為東風環境，並持續到周六，下周日北方高壓又會增強，預計影響到周二，周三緊接又有另一波冷空氣南下。

林伯東指出，今天基隆北海岸、宜蘭雨勢明顯，溫度感受偏涼，桃園、台北、基隆及宜蘭白天都只有23度，竹苗以南仍有28度。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明、後天降雨明顯，全台都有短暫陣雨，東半部有局部較大雨勢，白天高溫都在24度，低溫17至19度，其中，中部以北、宜花3500公尺高山有零星降雪機率。另外，周五清晨中南部可能有低雲或霧，提醒民眾留意。

林伯東表示，下周日、周一另一波東北季風影響，中高層水氣移出，僅基隆北海岸、桃園、台北、宜花東有降雨機率，新竹以南回到晴朗天氣，留意日夜溫差大及沿海強風。

他指出，周二天氣晴朗穩定，僅東半部有零星降雨，西半部留意日夜溫差大。周三東北季風又增強，桃園以北、宜蘭、花東有降雨情形，沿海仍有強風。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

12/16 全台詐欺最新數據

神鬼女會計「螞蟻搬象」　13年掏空佶城1.9億

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

明天「北東降溫」水氣增　未來一周3波東北季風接力

明天「北東降溫」水氣增　未來一周3波東北季風接力

未來一周3波東北季風影響，明天北部及東北部略為降溫，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。周五至周六南方雲系北移，全台有雨，下周日、下周三陸續有2波東北季風南下，迎風面水氣再增加。

