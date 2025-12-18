　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽！林邊百年慈濟宮虎爺遭竊、神尊被破壞　信眾炸鍋

▲ 屏東縣林邊鄉慈濟宮廟裡多尊神像遭破壞，面部均被刻意劃傷 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

▲ 慈濟宮廟裡多尊神像遭破壞，面部均被刻意劃傷 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

記者潘鳳威／屏東報導

屏東縣林邊鄉慈濟宮近日驚傳神尊遭竊與破壞事件，管理委員會證實廟裡虎爺公遭人偷走，且多尊神尊遭惡意破壞。廟方已報警處理並展開調查，同時強調當務之急是修復受損神尊，呼籲外界勿信謠言，共同守護這座擁有兩百多年歷史的重要信仰與文化資產。

慈濟宮、忠福宮管理委員會日前在臉書貼文公告，稱慈濟宮在12月2日發現虎爺公被不肖人士偷走，且三樓玉皇宮玉皇大帝及南斗、北斗星君、王天君、楊戩將軍等神尊與天公爐均被不肖人士惡意破壞。

▲ 屏東縣林邊鄉慈濟宮廟裡多尊神像遭破壞，面部均被刻意劃傷 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

▲ 廟方虎爺公遭竊 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

管委會嚴厲譴責不肖人士破壞宗教文物的行為，並強調此類行徑不僅傷害地方信仰，更對珍貴的文化傳承造成難以彌補的損害，呼籲外界勿輕信未經證實的傳聞，目前最重要的工作是儘速展開神尊及天公爐的修復。

貼文曝光後，立即引發信眾怒火，紛紛留言痛批不肖人士，「人在做天在看，小偷必須要受到王爺以及媽祖娘娘的懲戒」、「真是亂來，不怕被報應，希望警察趕快抓到嫌犯」。

廟方表示，警方介入調查，後續交由轄區派出所受理並展開偵查，釐清事件真相與涉案人士身份，同時呼籲民眾，若發現可疑人士或情況，請即時通報警方，以防更多類似事件發生。

慈濟宮建於清乾隆29年(西元1764年)，迄今已有247年歷史，是地方重要的宗教與文化信仰中心。曾因年久風雨侵蝕，經信徒會議及管理委員會決議重建，於民國69年動工、74年竣工，畫棟雕樑金碧輝煌，美輪美奐，承載著地方信眾數百年來的信仰寄託。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／77歲婦逆向暴衝！女騎士搶救不治　母子天人永隔
嚴堵中共滲透！行政院修陸海空軍刑法　降敵罪最重關10年
23歲女慘死！招魂擲筊罕見10次未果　葬儀業者：怨氣重
四千年一遇美女慘了！　遭舉報「嚴重經濟犯罪」
快訊／太子集團34輛「神獸級名車」要拍賣了
快訊／AIT收到「可疑包裹」！　防爆小組到場
快訊／味全龍正式官宣！　與4球員達成共識
大逆轉！黃明志4種毒「尿檢陰性」　律師：檢方恐撤回起訴
恐怖現場曝！77歲婦暴衝1人遭夾命危　下車喊頭暈
張韶涵造型翻車！　遭酸「仙女變阿姨」網崩潰
神鬼女會計「螞蟻搬象」　13年掏空佶城1.9億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

錢都「青江菜、白蘿蔔」也違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

翁曉玲逼問停砍年金案　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的？

太殘酷！兩局都讓日本小花拿個位數　安洗瑩直落二闖4強

羅智強譴責潘孟安迴避監督　馬時代立場翻出「藍綠府秘都不列席」

73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

貝茲「家庭因素」確定缺席WBC　笑稱：老婆會跟我離婚

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

社會熱門新聞

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／高雄77歲駕駛逆向暴衝撞機車！1人無生命跡象

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

快訊／林口菜園驚傳砍人案！1男滿身血送醫

更多熱門

相關新聞

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

南投縣一名蔡姓男子7日晚間到枋寮派出所自首，他向警方供稱，自己2年前犯下殺人棄屍案。初步了解，22歲蔡男在南投犯案、彰化棄屍、屏東自首，但他為何殺了人後2年才自首，犯案後三地行動，仍有待警方進一步調查釐清。根據警方調查，蔡男疑似是向死者借錢不成，才會憤而將人勒斃。

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

洗衣店機車遭撬　警逮62歲女賊

洗衣店機車遭撬　警逮62歲女賊

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展玩到跨年

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展玩到跨年

關鍵字：

慈濟宮虎爺公神尊破壞屏東信仰

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面