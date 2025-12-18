大膽！林邊百年慈濟宮虎爺遭竊、神尊被破壞　信眾炸鍋

▲ 慈濟宮廟裡多尊神像遭破壞，面部均被刻意劃傷 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

記者潘鳳威／屏東報導

屏東縣林邊鄉慈濟宮近日驚傳神尊遭竊與破壞事件，管理委員會證實廟裡虎爺公遭人偷走，且多尊神尊遭惡意破壞。廟方已報警處理並展開調查，同時強調當務之急是修復受損神尊，呼籲外界勿信謠言，共同守護這座擁有兩百多年歷史的重要信仰與文化資產。

慈濟宮、忠福宮管理委員會日前在臉書貼文公告，稱慈濟宮在12月2日發現虎爺公被不肖人士偷走，且三樓玉皇宮玉皇大帝及南斗、北斗星君、王天君、楊戩將軍等神尊與天公爐均被不肖人士惡意破壞。

▲ 廟方虎爺公遭竊 。（圖／翻攝臉書「林邊忠福宮三山國王×慈濟宮天上聖母」）

管委會嚴厲譴責不肖人士破壞宗教文物的行為，並強調此類行徑不僅傷害地方信仰，更對珍貴的文化傳承造成難以彌補的損害，呼籲外界勿輕信未經證實的傳聞，目前最重要的工作是儘速展開神尊及天公爐的修復。

貼文曝光後，立即引發信眾怒火，紛紛留言痛批不肖人士，「人在做天在看，小偷必須要受到王爺以及媽祖娘娘的懲戒」、「真是亂來，不怕被報應，希望警察趕快抓到嫌犯」。

廟方表示，警方介入調查，後續交由轄區派出所受理並展開偵查，釐清事件真相與涉案人士身份，同時呼籲民眾，若發現可疑人士或情況，請即時通報警方，以防更多類似事件發生。

慈濟宮建於清乾隆29年(西元1764年)，迄今已有247年歷史，是地方重要的宗教與文化信仰中心。曾因年久風雨侵蝕，經信徒會議及管理委員會決議重建，於民國69年動工、74年竣工，畫棟雕樑金碧輝煌，美輪美奐，承載著地方信眾數百年來的信仰寄託。