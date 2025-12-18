AI霸主地位不保？　《黃仁勳傳》作者揭：輝達最大威脅是Google

▲ 維特警告，Google成為輝達在AI競賽中最大威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳傳記《黃仁勳傳》（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）近日示警，若Google在人工智慧競賽繼續火力全開，最終取得領先，輝達恐怕陷入嚴重困境。

維特在Yahoo Finance節目Opening Bid中指出，輝達面臨的最大威脅來自Google的Gemini AI模型，更稱之為「目前在輝達技術體系外表現最好的AI」，且Gemini完全仰賴Google自主研發的張量處理器（TPU）進行訓練，完全繞過輝達的GPU產品線。

維特直言，「這是個巨大風險」，若Google證明僅憑自家晶片技術就可維持全球AI技術領導地位，將為其他科技巨擘樹立效仿典範，促使更多企業投資自研晶片，進而動搖輝達在AI運算領域的核心優勢，「若Google最終贏得這場AI競賽，輝達就有麻煩了。」

且除Google以外，輝達還需應對博通（Broadcom）與超微（AMD）等傳統競爭對手。維特說明，這就是為什麼「很容易想像」輝達5年來飆漲逾1270%的股價未來可能出現下跌。

為降低在晶片競賽中敗北的風險，黃仁勳已將目光投向生成式AI以外。維特透露，他正將大量個人精力投入下一波運算革命浪潮——機器人技術領域。維特預測，若黃仁勳能成功主導機器人產業發展，輝達市值將達到數兆美元。

但輝達還面臨另一項隱患，即缺乏明確接班計畫。維特觀察，「公司頂層只有黃仁勳，沒有二把手，也沒有明確接班人選。」董事會對此持續保持沉默，黃仁勳本人也未提出任何建議。

這代表這家市值高達4兆美元、占標普500指數總市值逾8%的企業，在很大程度上完全依賴黃仁勳個人願景。維特形容，黃仁勳是「世界級工程師，能夠親手設計微晶片」，任何潛在接班人都須具備相同技術實力，而黃仁勳的兩名子女雖皆在輝達任職，但因缺乏技術背景，維特認為他們並無法競爭最高職位。

維特也揭露黃仁勳光鮮形象背後的真實面貌，稱這位以招牌皮衣著稱的科技領袖，私下其實是位高度緊張、「幾乎完全神經質」的管理者，驅動他的動力並非樂觀情緒，而是恐懼感。

「他是受負面情緒驅使，例如對失敗的恐懼、罪惡感，甚至是羞恥心，這須都是促使黃仁勳每天早起努力工作、讓輝達取得成功的原因，」維特解釋，黃仁勳是名「表演者」，精心策劃每次公開露面，包括公開演講，「演講對他來說並不輕鬆。」