　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AI霸主地位不保？　《黃仁勳傳》作者揭：輝達最大威脅是Google

▲▼輝達執行長黃仁勳出訪北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 維特警告，Google成為輝達在AI競賽中最大威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳傳記《黃仁勳傳》（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）近日示警，若Google在人工智慧競賽繼續火力全開，最終取得領先，輝達恐怕陷入嚴重困境。

維特在Yahoo Finance節目Opening Bid中指出，輝達面臨的最大威脅來自Google的Gemini AI模型，更稱之為「目前在輝達技術體系外表現最好的AI」，且Gemini完全仰賴Google自主研發的張量處理器（TPU）進行訓練，完全繞過輝達的GPU產品線。

維特直言，「這是個巨大風險」，若Google證明僅憑自家晶片技術就可維持全球AI技術領導地位，將為其他科技巨擘樹立效仿典範，促使更多企業投資自研晶片，進而動搖輝達在AI運算領域的核心優勢，「若Google最終贏得這場AI競賽，輝達就有麻煩了。」

且除Google以外，輝達還需應對博通（Broadcom）與超微（AMD）等傳統競爭對手。維特說明，這就是為什麼「很容易想像」輝達5年來飆漲逾1270%的股價未來可能出現下跌。

為降低在晶片競賽中敗北的風險，黃仁勳已將目光投向生成式AI以外。維特透露，他正將大量個人精力投入下一波運算革命浪潮——機器人技術領域。維特預測，若黃仁勳能成功主導機器人產業發展，輝達市值將達到數兆美元。

但輝達還面臨另一項隱患，即缺乏明確接班計畫。維特觀察，「公司頂層只有黃仁勳，沒有二把手，也沒有明確接班人選。」董事會對此持續保持沉默，黃仁勳本人也未提出任何建議。

這代表這家市值高達4兆美元、占標普500指數總市值逾8%的企業，在很大程度上完全依賴黃仁勳個人願景。維特形容，黃仁勳是「世界級工程師，能夠親手設計微晶片」，任何潛在接班人都須具備相同技術實力，而黃仁勳的兩名子女雖皆在輝達任職，但因缺乏技術背景，維特認為他們並無法競爭最高職位。

維特也揭露黃仁勳光鮮形象背後的真實面貌，稱這位以招牌皮衣著稱的科技領袖，私下其實是位高度緊張、「幾乎完全神經質」的管理者，驅動他的動力並非樂觀情緒，而是恐懼感。

「他是受負面情緒驅使，例如對失敗的恐懼、罪惡感，甚至是羞恥心，這須都是促使黃仁勳每天早起努力工作、讓輝達取得成功的原因，」維特解釋，黃仁勳是名「表演者」，精心策劃每次公開露面，包括公開演講，「演講對他來說並不輕鬆。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嚴堵中共滲透！行政院修陸海空軍刑法　降敵罪最重關10年
23歲女慘死！招魂擲筊罕見10次未果　葬儀業者：怨氣重
四千年一遇美女慘了！　遭舉報「嚴重經濟犯罪」
快訊／太子集團34輛「神獸級名車」要拍賣了
快訊／AIT收到「可疑包裹」！　防爆小組到場
快訊／味全龍正式官宣！　與4球員達成共識
大逆轉！黃明志4種毒「尿檢陰性」　律師：檢方恐撤回起訴
恐怖現場曝！77歲婦暴衝1人遭夾命危　下車喊頭暈
張韶涵造型翻車！　遭酸「仙女變阿姨」網崩潰
神鬼女會計「螞蟻搬象」　13年掏空佶城1.9億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

一秒變命運交叉點？大學電扶梯突加速　16秒驚魂片瘋傳

78歲常客兩天沒出現　主廚憑直覺上門聽見「微弱求救聲」

AI霸主地位不保？　《黃仁勳傳》作者揭：輝達最大威脅是Google

金正恩貼身保鑣「罕見換上軍服」！　韓媒：恐暗藏1內幕

男開唱「手握麥克風」瞬間觸電　癱倒舞台7秒慘叫畫面曝

川普全國演說！稱接手拜登爛攤　宣布發給軍人5.6萬「戰士紅利」

墨西哥議會全武行「女議員扯髮互毆」　台上唯一男性攔不住

名導羅伯萊納遭刺死！32歲兒穿防自殺背心現身　首出庭僅吐1句話

泰國轟炸「柬埔寨奢華賭場」畫面曝！　6詐騙大樓淪廢墟

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

一秒變命運交叉點？大學電扶梯突加速　16秒驚魂片瘋傳

78歲常客兩天沒出現　主廚憑直覺上門聽見「微弱求救聲」

AI霸主地位不保？　《黃仁勳傳》作者揭：輝達最大威脅是Google

金正恩貼身保鑣「罕見換上軍服」！　韓媒：恐暗藏1內幕

男開唱「手握麥克風」瞬間觸電　癱倒舞台7秒慘叫畫面曝

川普全國演說！稱接手拜登爛攤　宣布發給軍人5.6萬「戰士紅利」

墨西哥議會全武行「女議員扯髮互毆」　台上唯一男性攔不住

名導羅伯萊納遭刺死！32歲兒穿防自殺背心現身　首出庭僅吐1句話

泰國轟炸「柬埔寨奢華賭場」畫面曝！　6詐騙大樓淪廢墟

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

錢都「青江菜、白蘿蔔」也違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

翁曉玲逼問停砍年金案　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的？

太殘酷！兩局都讓日本小花拿個位數　安洗瑩直落二闖4強

羅智強譴責潘孟安迴避監督　馬時代立場翻出「藍綠府秘都不列席」

73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

貝茲「家庭因素」確定缺席WBC　笑稱：老婆會跟我離婚

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

國際熱門新聞

川普將關美國大氣研究中心：危言聳聽

美股全面收黑「那指重挫418點」！　台積電ADR狂跌近3.5％

議員秀瞇瞇眼照　芬蘭總理道歉了

125年最高溫　研究：北極熊基因突變

泰國轟炸「柬埔寨賭場」畫面曝！

華納拒派拉蒙收購：條件不如Netflix

美通過國防授權法案　315億供「台灣安全合作倡議」

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

美光Q1財測超預期「AI需求仍強」　盤後大漲8%

泰狂炸柬埔寨賭場　總理：涉詐騙就處理

韓商幫台灣造潛艦　執行長、員工遭判刑

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

印度男花70元挖到「15克拉巨鑽」　估174萬爽翻身

盲眼龍婆2026三大預言曝　「東方」將引爆三戰

更多熱門

相關新聞

Gemini 3家族正式成形！三種模式怎麼選

Gemini 3家族正式成形！三種模式怎麼選

Google 今（18日）正式推出全新 Gemini 3 Flash 模型，並同步更新 Gemini 內建的模型選擇，提供「快捷」、「思考型」與「Pro」三種模式，讓使用者可依需求彈性切換，提升 AI 回應效率與品質。

輝達董事瓊斯賣長抱30年老股　估套現13.89億元

輝達董事瓊斯賣長抱30年老股　估套現13.89億元

Google推出Gemini 3Flash

Google推出Gemini 3Flash

Meta開放員工使用競品AI

Meta開放員工使用競品AI

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

關鍵字：

輝達黃仁勳GoogleAIGemini晶片競爭

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面