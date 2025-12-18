　
東大「E級前偶像」超佛徵婚　鄉民想跨海報名了

▲▼東大E奶前偶像なつぴ。（圖／翻攝IG／nats_upi）

▲東大E奶前偶像なつぴ。（圖／翻攝IG／nats_upi，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

來自日本、30歲的東京大學工學部研究所畢業生なつぴ（Natsupi），最近在社群平台X發文徵婚，列出徵偶條件後，意外在台灣PTT引起討論，不少鄉民認為她開出的標準非常實在，紛紛拿來和台灣女生的條件作比較，掀起一波話題。

なつぴ（Natsupi）自2020年自東京大學工學部研究所畢業後，曾短暫加入女子偶像團體，也在媒體圈服務過。現年30歲的她，不僅學歷亮眼，身高157公分，外型纖瘦卻擁有E罩杯，收入穩定還有不少存款。平時熱愛美妝、投資、旅遊及唱跳。

▲▼東大E奶前偶像なつぴ。（圖／翻攝IG／nats_upi）

東大才女徵婚條件親民　PTT鄉民熱烈肯定
她在X上公開徵婚，誠懇表示希望尋找24至37歲、身高168公分以上，且年薪超過500萬日圓（約101萬台幣）的單身男性。這樣的標準曝光後，在PTT引發廣大討論，許多網友直呼：「這條件超級親民」、「台灣一大堆男生都符合」，還有人表示：「500萬日圓差不多是日本平均薪水」、「真的很佛心」。

不少網友對なつぴ（Natsupi）的條件給出正面評價，認為相較台灣的月薪門檻還要親民，留言表示「我也可以」、「這女孩子難得務實」。甚至還有鄉民幽默回應：「願意嫁台灣人的話，絕對有人排隊」。

▲▼東大E奶前偶像なつぴ。（圖／翻攝IG／nats_upi）

徵婚兩度失敗 なつぴ談原因
儘管條件看起來很親切，事實上這已經是なつぴ（Natsupi）第二次公開徵婚。她透露，先前有上千人報名，最終卻沒能順利找到理想對象。對於失敗的原因，她坦言每個人狀況不同，很難一概而論。

なつぴ（Natsupi）強調，理解有人只是想碰碰運氣或因好奇來報名，但如果只是隨便交往、沒誠意結婚，或是單純想約炮，她完全沒興趣，還說遇到這種情形，她會馬上尖叫逃走，請這類人別浪費彼此時間。

她最後也呼籲，希望能遇到真心想和她攜手共度人生的伴侶，並提醒有不良動機的人最好直接放棄，彼此都別浪費時間。なつぴ（Natsupi）這番坦率、務實的態度，也讓不少網友直呼佩服。

