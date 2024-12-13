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美議員要對中國大蒜發起301調查　陸外交部：大蒜做夢也沒想到

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國眾議院於當地時間11日，通過2025財年國防授權法案（NDAA），不僅部分採購限制，該法案還禁止，在美國軍營銷售產自大陸的新鮮或冷藏大蒜。中國外交部發言人毛寧13日在例行記者會上對此表示，「相信大蒜做夢也沒有想到。」

據《澎湃新聞》報導，一名記者提問，美國國會聯邦參議員史考特（Rick Scott）日前發布聲明稱，中國產大蒜對美國食品安全構成「極大威脅」，要求發起301調查，美國會眾院已經審議通過的「2025 財政年度國防授權法案」中，也包括要求美軍商店禁止販售中國大蒜的條款，「中方對此有何評論？」

毛寧表示，「我不知道你有沒有注意到，美國有關政客的謊言謬論，引發了中國網民的群嘲，相信大蒜做夢也沒有想到，竟然能對美國構成極大威脅。」

▲大陸生產的大蒜準備出口。（圖／翻攝微博）

▲中國生產的大蒜準備出口。（圖／翻攝微博）

毛寧還說道，「從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上國家安全風險帽子的中國產品越來越多，但是美方所謂的證據和理由，哪一條能經得起檢驗呢？」

毛寧指出，世人看得很清楚，這些不過是美國大搞保護主義，濫用國家力量遏制打壓中國發展，強行推脫鉤斷鍊的幌子罷了，「我想強調的是，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供鏈的安全風險，最終損人害己，也想奉勸美方一些政客，多一些常識和理性，免得貽笑大方。」

美國參議員史考特（Rick Scott）先前主張，中國生產的大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業，進而威脅美國糧食安全，「允許這種情況繼續下去，會發出一個令人厭惡的信號，即中國可以不遵守規則，傷害美國蒜農。」

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