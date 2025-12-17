　
老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！網笑：杯架發揮淋漓盡致

兩個老外蹲坐在超商外頭，把傘架當餐桌，吃起剛買來的食物。（翻攝「活網缺愛集散地4.0 」臉書社團）

▲2個老外把超商外的傘架當餐桌，吃起剛買來的食物。（翻攝「活網缺愛集散地4.0 」臉書社團）

圖文／鏡週刊

生活智慧王？一名網友近日分享一張照片，只見2個外國人坐在超商外頭，竟「把傘架當餐桌」直接開吃，畫面在網路上掀起熱議。

傘架變餐桌？　飲料杯直接放入洞？　

一名網友16日在臉書「活網缺愛集散地4.0」社團分享一張照，發文：「原來是餐桌呀，以為是傘架。」可見2個金髮外國人蹲坐在超商外騎樓邊的台階上，直接把傘架當成臨時餐桌。

細看傘架上擺著便當盒，飲料杯就順勢放入洞洞裡，傘架下方還放有看似裝有食物的塑膠袋。其中一人拿筷子夾菜，另一人則拿微波水餃的袋子，看來就是剛從超商買來，加熱後開吃。他們看似在和旁人聊天，姿態十分放鬆。

兩個老外蹲坐在超商外頭，把傘架當餐桌，吃起剛買來的食物。（翻攝「活網缺愛集散地4.0 」臉書社團）

▲2老外把飲料杯順勢放入洞洞裡。（翻攝「活網缺愛集散地4.0 」臉書社團）

是丟臉還是真有智慧？　為何網友反應兩極？

畫面曝光後，許多網友狂虧：「杯架快笑死」、「生活智慧王」、「這個洞，真的放飲料蠻合的」、「還是得靠洋人出洋相」、「尤其杯架把它發揮的淋漓盡致」、「某種程度上來說算滿聰明的」。

但也有不少人質疑，若照片中的主角不是金髮碧眼的老外，台灣人是否會態度一致？「如果是東亞人早就被噴翻了」、「台灣人真的很雙標」、「若換成移工就被趕走了」、「反正台灣人都會原諒或者無所謂XD」、「好奇發在threads會不會有白癡幫他們講話」、「寬容外國人是台灣人的天性」'「外國人做什麼都是對的」。

甚至有人痛批：「在天母上班最討厭這種歐美人，不知道在唐三小」、「這兩個傻逼不可能不知道那是傘架，就是臉皮厚而已」、「就是傘架，給洋人拿來當餐桌，這如果是台灣人在日本幹的事，馬上一群網友如鯊魚嗜血，蜂擁負評丟臉丟到國外，國恥，台灣之恥，這些下三濫的評語攻擊體無完膚」、「雖然杯架很有創意，其實這行為蠻低能的，貪圖自己方便，有夠丟臉」、「真的是謝謝你喜歡台灣喔」。


