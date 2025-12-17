富商「前女友竟變媳婦」　華爾街金童兒娶了

▲王廣德兒子王安亞被稱為「華爾街金童」，但娶了爸爸的前女友蔡女後，和家裡漸行漸遠。（翻攝自政大國發所官網）



圖文／鏡週刊

和地產大亨王廣德有過感情糾葛的不只江柏樂，竟還有他自己的親生兒子王安亞。兒子竟跟王廣德的前女友結婚，繼而跟家裡關係疏離。

據王廣德所稱，幾年前他曾跟一名美豔的蔡女交往，後來多次帶著蔡女去美國探望兒子，也一起吃過幾次飯。

▲名媛王子苓（中）、李雅楹（左）因參加王廣德飯局，竟遭李珍妮辱罵「做雞的」，兩女聘請仙塔律師（右）提告。（翻攝自Chanel Linda臉書）

回國後沒多久，王廣德接到王安亞的電話，表示已經在美國登記結婚。爸爸當然很開心，立刻說要去參加婚禮，但竟遭到兒子拒絕；後來才發現，這個剛入門的媳婦，竟就是自己的前女友蔡女。蔡女年紀比王安亞大10歲左右，但比王廣德年輕三十幾歲，光是這其中歲數的複雜曲折，就讓王廣德相當感嘆。

不僅如此，王安亞跟蔡女結婚後，完全不跟家裡往來，連生了孫子都不帶回家給爸爸看，讓王廣德很無奈。畢竟王廣德最愛炫耀的就是兒子是華爾街金童，國中時就將兒子送到美國讀書，卻搶走了自己的美豔女友。



