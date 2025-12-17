　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

▲▼芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

▲芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）涉嫌歧視亞裔而被拔除后冠。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce，下同。）

記者吳美依／綜合報導

芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）因拉眼角模仿「瞇瞇眼」的照片被拔除后冠，未料該國執政聯盟成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）多名議員竟發布類似照片或影片表達支持。總理歐爾波（Petteri Orpo）強烈譴責，並指出此舉已經傷害國家形象。

札夫切今年9月才剛加冕芬蘭小姐，11月卻在社群媒體Jodel發布一張照片，她拉著眼角、瞇著眼睛，並寫道「和中國人一起吃飯」，被認為涉嫌種族歧視。

▲▼芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

儘管23歲的札夫切辯稱，此舉是為了按摩太陽穴、緩解頭痛，並且在記者會上公開致歉，仍於12日被主辦單位拔除后冠，改由亞軍塔拉．雷赫托寧（Tara Lehtonen）接任新一屆芬蘭小姐。

未料，這次歧視風波卻持續在芬蘭政壇發酵，芬蘭人黨3名議員加雷德夫（Kaisa Garedew）、埃羅拉（Juho Eerola）及歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen）竟發布自己拉眼角的畫面，聲援札夫切，並且批評主辦單位拔除后冠的決定。

▼由左至右依序為加雷德夫、埃羅拉、丁克寧。（圖／翻攝臉書）

▲▼▲▼芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺。（圖／翻攝臉書）

歐爾波16日在一場歐洲領袖峰會場邊受訪時坦言，自己無法接受任何形式的種族歧視，「我昨天在國會答辯時，已經說明這起事件對國家造成了傷害。這絕對是事實。」

涉入的國會議員是否會受到處分，將由芬蘭人黨黨團決定。但歐爾波表示，他相信國會黨團會「以應有的嚴肅態度處理」這次事件。

執政聯盟各黨也一致譴責上述歧視貼文。國家聯合黨（National Coalition Party）黨團主席科普拉（Jukka Kopra）直言，這些貼文貶損、不當，且有損芬蘭國際聲譽，「不論是現在或未來都不該發生。」

▼芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）。（圖／路透）

▲▼芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）。（圖／路透）

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北跨年　首波卡司公布
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

2孩目睹母親中彈亡！　澳洲少女不顧傷勢「肉身護童」

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

日本新千歲機場巴士「半路燒成火球」！畫面曝光　車上載41人

世界盃一路追到決賽「恐噴21萬」！　FIFA挨轟急推優惠票

25歲男被2男綁架囚禁房中毒打　靠「綁匪智慧手錶」成功獲救　

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男海邊散步抓起「可愛章魚」拍照　網友一看嚇：毒素可殺20人

彭博：瑞幸評估競購「藍瓶咖啡」　搶進高端市場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

2孩目睹母親中彈亡！　澳洲少女不顧傷勢「肉身護童」

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

日本新千歲機場巴士「半路燒成火球」！畫面曝光　車上載41人

世界盃一路追到決賽「恐噴21萬」！　FIFA挨轟急推優惠票

25歲男被2男綁架囚禁房中毒打　靠「綁匪智慧手錶」成功獲救　

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男海邊散步抓起「可愛章魚」拍照　網友一看嚇：毒素可殺20人

彭博：瑞幸評估競購「藍瓶咖啡」　搶進高端市場

為生命最後一程把關　東港安泰醫院聯手高雄榮總培育安寧醫師

酒駕奪命釀23歲清潔員身亡　時力籲酒駕初犯應強制裝設酒精鎖

金門觀光處「放生」交通告示標線？石永城議員怒轟：危害行人安全

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

揭藍白立委刪北士科電網預算　綠議員：蔣萬安配套措施是什麼？

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

夫妻「肉身對峙」槍手　雙中彈相擁亡

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

川普旅行禁令再擴大！　名單增至19國

恐攻槍手來自印度　家屬不知他為何變激進

日「月費40萬」三溫暖失火！網紅夫妻慘死

台灣有事日本可否行使自衛權？高市回應了

美股跌300點！特斯拉勁揚逾3％　台積電ADR回落近1美元

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

名導夫妻陳屍豪宅　32歲兒遭控雙重謀殺

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

4年來新高！美國11月失業率升至4.6%

泰國：柬埔寨先宣布停火才能結束兩國交戰

更多熱門

相關新聞

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視　后冠遭拔

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視　后冠遭拔

芬蘭選美界爆出爭議事件。現任芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因一張涉及對亞洲人帶有歧視意味的照片，引發輿論撻伐，主辦單位於12日正式宣布，撤銷其「芬蘭小姐」頭銜與后冠。

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

捷克川普贏了　中歐「挺俄陣線」成形

關鍵字：

芬蘭小姐種族歧視后冠芬蘭人黨右翼

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面