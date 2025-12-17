芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

▲芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）涉嫌歧視亞裔而被拔除后冠。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce，下同。）



記者吳美依／綜合報導

芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）因拉眼角模仿「瞇瞇眼」的照片被拔除后冠，未料該國執政聯盟成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）多名議員竟發布類似照片或影片表達支持。總理歐爾波（Petteri Orpo）強烈譴責，並指出此舉已經傷害國家形象。

札夫切今年9月才剛加冕芬蘭小姐，11月卻在社群媒體Jodel發布一張照片，她拉著眼角、瞇著眼睛，並寫道「和中國人一起吃飯」，被認為涉嫌種族歧視。

儘管23歲的札夫切辯稱，此舉是為了按摩太陽穴、緩解頭痛，並且在記者會上公開致歉，仍於12日被主辦單位拔除后冠，改由亞軍塔拉．雷赫托寧（Tara Lehtonen）接任新一屆芬蘭小姐。

未料，這次歧視風波卻持續在芬蘭政壇發酵，芬蘭人黨3名議員加雷德夫（Kaisa Garedew）、埃羅拉（Juho Eerola）及歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen）竟發布自己拉眼角的畫面，聲援札夫切，並且批評主辦單位拔除后冠的決定。

▼由左至右依序為加雷德夫、埃羅拉、丁克寧。（圖／翻攝臉書）



歐爾波16日在一場歐洲領袖峰會場邊受訪時坦言，自己無法接受任何形式的種族歧視，「我昨天在國會答辯時，已經說明這起事件對國家造成了傷害。這絕對是事實。」

涉入的國會議員是否會受到處分，將由芬蘭人黨黨團決定。但歐爾波表示，他相信國會黨團會「以應有的嚴肅態度處理」這次事件。

執政聯盟各黨也一致譴責上述歧視貼文。國家聯合黨（National Coalition Party）黨團主席科普拉（Jukka Kopra）直言，這些貼文貶損、不當，且有損芬蘭國際聲譽，「不論是現在或未來都不該發生。」

▼芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）。（圖／路透）

