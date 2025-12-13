　
國際

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

▲▼芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

▲芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因做出歧視動作遭取消后冠。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

記者張方瑀／綜合報導

芬蘭選美界爆出爭議事件。現任芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因一張涉及對亞洲人帶有歧視意味的照片，引發輿論撻伐，主辦單位於12日正式宣布，撤銷其「芬蘭小姐」頭銜與后冠。

綜合外媒報導，選美主辦單位在記者會上表示，對任何形式的種族歧視或歧視性行為皆採取零容忍立場，並針對事件造成的傷害公開致歉，強調相關價值與選美活動宗旨不符。

根據芬蘭公共廣播公司Yle報導，札夫切近日在網路平台上流出一張爭議照片，畫面中她用手指拉扯眼角，並搭配文字說明，內容被解讀為「要和一名中國人一起吃飯」。該動作與文字迅速在社群平台引發反彈，不少網友批評帶有對亞洲族群的貶抑意味。

▲▼芬蘭小姐莎拉．札夫切（Sarah Dzafce）。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

▲芬蘭小姐札夫切（Sarah Dzafce）因做出歧視動作遭取消后冠。（圖／翻攝自IG／@sarahdzafce）

面對外界質疑，札夫切一開始辯稱，該動作只是因為自己「頭痛嚴重」，是在按摩太陽穴、並非刻意模仿或嘲諷任何族群。然而說法未能平息爭議，事件持續延燒。

札夫切隨後在記者會上公開道歉，並特別向亞洲族群致歉，坦言自己的行為造成傷害，強調「種族歧視在任何情況下都不可接受」。

主辦單位也同步宣布，由本屆選美比賽亞軍、來自赫爾辛基（Helsinki）的塔拉．雷赫托寧（Tara Lehtonen）接任新一屆芬蘭小姐。雷赫托寧透過社群平台表示，將以「驕傲與尊重」承擔這項頭銜。

札夫切是在今年9月才剛加冕芬蘭小姐，未料短短數月便因爭議失去后冠，也讓外界再次關注公眾人物在社群平台言行所引發的後果。

幕後／助理費除罪化爆眾怒！國民黨急拆彈　3解套方向浮現
「40年來只休春節」老闆累了　兒不接手歇業
快訊／少時Tiffany認愛了！爆明年秋天結婚
E級DJ藍星蕾被「拍打襲胸」羞問：你們有比牠厲害嗎　粉絲想退

