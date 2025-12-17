　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：瑞幸評估競購「藍瓶咖啡」　搶進高端市場

▲▼東京新宿藍瓶咖啡，Blue Bottle。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍瓶咖啡被視為全球精品咖啡的重要指標品牌之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

中國咖啡市場龍頭瑞幸咖啡（Luckin Coffee）傳出有意出手併購國際精品咖啡品牌。知情人士指出，瑞幸正評估是否競標雀巢（Nestlé）旗下的藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee），希望藉此強化品牌形象，並加速布局高端咖啡市場。

《彭博》引述知情人士說法，相關評估仍在初步階段，最終不一定會提出正式競購。由於討論涉及未公開資訊，相關人士要求匿名。對此，雀巢方面拒絕置評。

除了藍瓶咖啡，瑞幸與其主要股東、私募基金中金資本（Centurium Capital）也同步評估其他潛在併購標的，包括在中國經營% Arabica咖啡門市的營運商，該品牌的投資方之一為私募股權公司PAG。

消息人士也提到，瑞幸與中金資本曾考慮過收購可口可樂（Coca-Cola）旗下的咖世家（Costa Coffee），但目前看來不太可能繼續推動。

對於市場傳聞，PAG與可口可樂同樣拒絕評論；中金資本、瑞幸咖啡與% Arabica則未立即回應媒體的置評請求。

成立於2017年的瑞幸咖啡，憑藉低價策略與高度客製化飲品迅速擴張，門市數量已超越星巴克（Starbucks），成為中國最大連鎖咖啡品牌。星巴克則已決定出售其中國業務多數股權給博裕資本（Boyu Capital），顯示中國咖啡市場競爭持續升溫。

瑞幸過去曾因會計造假醜聞於2020年自那斯達克（Nasdaq）下市，但近年營運明顯回穩。最新財報顯示，截至9月的單季淨營收達21億美元，年增50%，淨利約1.8億美元；單季淨新增門市3008家，全球門市總數已來到2萬9214家，並持續拓展新加坡、馬來西亞與美國市場。

藍瓶咖啡成立於2002年，發源於美國加州，雀巢於2017年以約4.25億美元取得68%股權。目前藍瓶門市遍布美國、中國、香港、日本、新加坡與南韓，被視為全球精品咖啡的重要指標品牌之一。

更多新聞
彭博：瑞幸評估競購「藍瓶咖啡」　搶進高端市場

