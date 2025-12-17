菜市場「被丟棄廢葉」竟是寶　人妻特地到攤位撿！一票讚：很好吃

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

市場裡那些被挑掉的「邊角料」竟然是寶！資深菜販廖炯程透露，一名越南籍少婦來到攤位，主動詢問能不能拿走那些被丟棄的芥菜葉，原因竟然是要拿回去做越南式泡菜，讓他驚呼「想像不到這是什麼滋味耶」。貼文曝光，有內行人指出，「這也可以拿來製作成台式酸菜，我都還特地去找這種的買」。

資深菜販廖炯程在粉專發文，早上遇到一位越南籍少婦前來詢問，是否能撿拾刈菜仁下來的廢葉。原本以為對方要製作雪裡紅，因此特地向她確認用途，沒想到對方竟回答「是做泡菜」。他一聽驚訝不已，「欸，我想像不到這是什麼滋味耶，有沒有料理好手能分享一下！？」

貼文一出，底下有內行人解釋，「這也可以拿來製作成台式酸菜，我都還特地去找這種的買。越南朋友說的『泡菜』，有可能就是類似我們的醃酸菜，只是越式作法會多加糖和其它香料醃漬發酵，越南有道酸菜魚就是用這酸菜烹煮的。」

有人分享食譜，「我吃過，類似我們的酸菜，做越式酸菜不用曬太陽，也不用撒鹽搓揉，芥菜洗乾淨切小塊直接泡鹽水 ，發酵完成後就可食用，口感清脆」。

除了料理交流外，也有不少人大讚這做法超環保，「芥菜葉還是有食用價值的，丟棄太可惜了，感謝有人幫你惜福」、「這其實都可以吃，只是為了賣相，大多都拔掉」、「那些對越南人來說都是寶」、「在越南店吃排骨飯時吃過耶！看起來像我們的酸菜，可是沒那麼酸脆，有點甜甜的」、「這個在高雄跟芥菜仁一樣價錢賣」、「太棒了，減少廚餘啊」。