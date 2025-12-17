獨／新北男當妻面「淋汽油嗆自焚」！涉家暴等罪被起訴

▲新北C姓男子不滿妻拒帶孩返家，竟失控「往自己潑汽油」作勢點火遭起訴。（圖／AI製）

記者陳以昇、黃宥寧／台北報導

新北新店一處住宅深夜上演驚悚一幕，30多歲C姓男子疑因夫妻爭吵情緒失控，深夜前往妻子娘家，竟當眾從背包掏出裝有汽油的寶特瓶，直接往自己身上潑灑，並亮出打火機作勢點火，嚇壞在場家人緊急報警。警方趕抵後當場將C男壓制逮捕，並查扣汽油與打火機。台北地檢署偵辦後，依違反《家庭暴力防治法》等罪嫌起訴。

據了解，全案發生於今年10月31日晚間9時許，警方接獲通報，指新店區一處民宅疑似有人要放火，轄區派出所隨即派員趕赴現場處理。

經查，被害女子與30多歲C姓男子為夫妻，2人原居住於新北市其他地區，因家庭問題頻繁爭執，被害人遂帶著孩子返回新店區娘家暫住。案發當晚，C男搭乘友人座車前往該處，在一樓處與被害人交談，並要求帶著孩子一同返家，遭拒後情緒突然失控。

暴怒的C男隨後從隨身背包內取出裝有汽油的寶特瓶，當場往自己身上潑灑，並亮出打火機作勢點火，家人見狀驚恐萬分，擔心發生火災，立即報警求助。

警方到場後迅速控制情況，依現行犯將C男逮捕，並在現場查扣汽油一瓶（約30cc）及打火機一個。警方也同步協助被害人聲請保護令，並依規定通報家暴案件及脆弱家庭系統，以防事態再度升高。

全案經警方報請檢方偵辦後，台北地檢署認定C男以自焚方式對家人進行威脅，其行為已涉違反《家庭暴力防治法》、恐嚇及公共危險等罪嫌，依法提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995