國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

▲基隆市府表揚61名績優志工，國際志工日感謝無私奉獻。（圖／基隆市社會處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為響應國際志工日，肯定志願服務夥伴長期投入公共服務的奉獻精神，基隆市政府今（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人，感謝志工夥伴以實際行動關懷社會、溫暖城市。

本次表揚活動由基隆市政府社會處主辦、基隆市志願服務推廣中心承辦，並由社團法人中國青年救國團協辦。社會處處長楊玉欣及副處長盛慧中全程出席並親自頒發獎項，向長期投入志願服務的志工夥伴致上誠摯敬意，肯定其持續協助市府推動各項公共服務的付出與貢獻。

社會處處長楊玉欣表示，志工是城市中最溫柔而堅定的力量，長期投入社區關懷、弱勢照顧、環境守護及各項公共服務，協助市府將服務深入社區、貼近市民需求，成為基隆社會穩定發展的重要支柱。此次獲獎的61位志工來自不同社區與服務團體，累積豐富服務時數，充分展現本市志願服務的專業性與持續性。

基隆市政府期盼透過本次表揚大會，持續凝聚志願服務能量，鼓勵更多市民投入志工行列，讓「志工有愛，暖心你我」的精神在基隆持續發光發熱，共同打造溫暖、宜居的幸福城市。