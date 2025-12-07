　
社會 社會焦點 保障人權

新北公寓鐵門長期不關　25歲女遭捆綁洗劫！歹徒是前鄰居

▲楊男到前租屋處持刀搶奪獨居女子，得手後用來購買喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男到前租屋處持刀搶奪獨居女子，得手後用來購買喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名年輕女子，承租水源路一處分租套房，日前準備外出時，遭陌生男子持刀挾持，並以充電線綑綁控制，搶走屋內現金6700元後逃離，所幸女子並未受到侵害；經警方調查，嫌犯曾在此處租屋，得知該處門禁鬆散，趁其漏洞犯案，警方循線逮捕該名男子，並依強盜等罪偵辦。

據了解，從事餐飲業的25歲林姓女子，獨自承租住在中和水源街一處分租隔間套房，由於該公寓住戶長期習慣不關一樓大門，樓上鐵門也都未關上，人員都可隨意進出無法控管；曾租屋在此的60歲楊姓男子熟知此事，因繳不出房租搬離該處，近期又因失業缺錢吸毒，竟對前鄰居室友們動起歪腦筋。

▲楊男到前租屋處持刀搶奪獨居女子，得手後用來購買喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在楊男身上查獲剩餘贓款4600元。（圖／記者陸運陞翻攝）

上週四（4日）中午楊男返回該處，在走廊上發現準備出門倒垃圾的林女，拿出隨身的水果刀要脅不准出聲，並拿出充電線，將其手腳綑綁控制行動，隨後開始搜刮屋內財物，搜出現金7700元，但楊男卻反而擔心起林女沒錢，竟返還1千元表示讓林女吃飯，最後替其鬆綁，還把垃圾拿出丟棄，並未進一步傷害林女。

楊男拿著6700元後離去，隨即前往購買毒品解癮，留下房內傻眼的林女；警方獲報抵達，林女指稱嫌犯因沒蒙面，感覺非常眼熟，疑似為曾住該處的鄰居，經房東指認確定，犯案的就是楊男。鎖定身分後，警方調閱監視器，發現楊男躲在中和橋安街一帶，隨即前往麻煩，趁楊男騎車時上前壓制逮捕。

▲楊男到前租屋處持刀搶奪獨居女子，得手後用來購買喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕騎車逃逸的楊男，並搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方在楊男身上查扣剩餘贓款4600元，當時作案綑綁用充電線1條及毒品依託咪酯菸彈1顆。楊男坦承犯案，並表示錢用來購買毒品，犯案用的刀具則丟回常出沒的超商，警詢後，依強盜、毒品及公共危險罪，將楊男移送新北地檢署偵辦。

