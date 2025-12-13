　
社會 社會焦點 保障人權

通過路考沒辦領駕照　女騎士違規才知「無照騎了3年」

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）去年9月間騎車行經高雄市仁武區一處路口，因違規連帶被抓包沒有普通重型機車駕照，挨罰1800元；但她辯稱，路考通過後有再三向監考人員確認是否已經完成考照，得到肯定答覆才離去，不知道要辦理領照才算完成。高雄高等行政法院法官日前審理之後，認為小美確實違規，又沒舉證證明，最終裁定駁回。

機車,機車掛鉤（圖／記者黃翊婷攝）

▲小美通過路口卻沒辦理領照，上路3年才知道自己算是「無照駕駛」。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年9月間騎車行經高雄市仁武區仁忠路、仁勇路路口，因有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉」、「領有輕型機車駕駛執照駕駛普通重型機車」等違規行為，被警員當場舉發，「領有輕型機車駕駛執照駕駛普通重型機車」部分，被依法裁處罰鍰1800元。

小美不滿受罰，決定提出行政訴訟，她強調，自己在2021年3月前往監理站考普通重型機車駕照，路考通過之後，曾再三向監考人員確認是否已經完成考照，得到肯定的答覆，才拿著體檢表及收據離開，當下雖然也覺得奇怪，但不好意思追問，直到2024年9月違規被警員攔下，才知道這3年來監理站都沒有將她的資料建檔，等於無照駕駛。

監理站方面表示，小美確實在2021年3月晉級考照及格，但因為沒有在當日提出相關體檢表及路考成績，以至於沒有完成申領駕照程序，直到2024年11月她才完成領照。

高雄高等行政法院法官表示，小美雖然聲稱受到監考人員誤導，誤會通過路考就算完成考證程序，這才離開考場，但她並未舉證證明。

法官接著指出，對於監考人員所謂「已完成考照」的說法，究竟是指已完成路考，或已完成領照程序，小美顯然也有疑慮，但她沒有再去追問監考人員，也沒有向監理站負責核發駕照的單位確認，就自行離去，顯然也有處理不妥之處。

最終，法官表示，雖然小美已經在2024年11月完成領照，但無法回推至她違規被警員攔查的當下，警員依法開罰並無不妥，於是裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。

相關新聞

禮讓行人遭追撞　他挨罰肇逃結局逆轉

禮讓行人遭追撞　他挨罰肇逃結局逆轉

駕駛阿豪（化名）今年3月間開車行經高雄市鳳山區光復路二段一處路口，右轉時車輛智慧駕駛輔助系統突然偵測到行人，於是自動煞車，卻被後方騎士追撞車尾，事後他竟被認定肇逃，挨罰3000元。高雄高等行政法院法官檢視相關證據之後，認為本案車禍撞擊型態為大角度擦撞，力道較輕，阿豪確實可能沒有感覺到發生事故，最終裁定撤銷原處分。

綠燈過停止線卻挨罰　駕駛喊冤被打臉

綠燈過停止線卻挨罰　駕駛喊冤被打臉

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

跟警對到眼　騎士拒酒測挨罰27萬

左轉車道打右方向燈挨罰　駕駛獲勝訴

左轉車道打右方向燈挨罰　駕駛獲勝訴

繞路轉彎挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

繞路轉彎挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

