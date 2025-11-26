對美投資4000億交換降關稅？　楊珍妮：這是外面不斷在揣測

▲行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅談判進入最後階段，行政院長卓榮泰今（26日）上午出席工商早餐會時透露，「鄭麗君副院長今天沒有來，大概是又談判去了」，目前各種技術性磋商已經完成，正在做進行到總結會議前的文書交換過程。至於投資金額是否如外傳的是4000億？經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，這是外面不斷在揣測。她強調，談判到最後結束可以對外公佈時一定會說明。

行政院長卓榮泰今表示，大家都知道，鄭麗君副院長今天沒有來，大概是又談判去了。他說，鄭副院長最近這大半年時間，都把對美國談判當成最重要的工作，她率領的談判團隊也一直積極提出對台灣最有利方案，目前各種技術性磋商已經完成，進行到總結會議前還有一段文書交換過程，現在就是在這階段，確定一些內容。

「業界、社會都希望盡快定案下來，讓大家有所遵循，政府也朝這方向在努力。」卓榮泰說，政府向美方談判過程中提出了台灣模式的策略，「這個台灣模式有別於各國，也優於各國」，對美投資是由台灣產業自主全球性布局、投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府方式，由美方提供台灣未來設立服務園區需要的行政協助與優惠，如土地、行政作業等，這就是所謂的台灣模式。

卓榮泰說，各國很難做這樣的工作，因為只有台灣有這種服務園區概念、做法與成績，可以在美國做這樣的工作。他強調，這不是把台灣的力量往外移，而是台灣力量的擴張，不可能複製台灣各種成功經驗，但可以讓台灣經驗去服務當地投資美國的廠商。

「也很希望，在比較快的時間可以得到最終的決定。」卓榮泰提到，總統賴清德已主持20次以上的各種會議，包括每次在實體會議前、視訊會議後，都要召集閣員進行談判內容的研討，希望很快能跟大家報告。

針對關稅談判的進度，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，在做最後最後的努力，文書交換，要爭取最好的待遇。至於投資金額是否為4000億？楊珍妮說，這是外面不斷在揣測。她強調，談判到最後結束可以對外公佈時一定會說明，雖然談判在最後階段，但還是要大家交換訊息，還是必須要遵守一定規定。