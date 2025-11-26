　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對美投資4000億交換降關稅？　楊珍妮：這是外面不斷在揣測

▲▼行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅談判進入最後階段，行政院長卓榮泰今（26日）上午出席工商早餐會時透露，「鄭麗君副院長今天沒有來，大概是又談判去了」，目前各種技術性磋商已經完成，正在做進行到總結會議前的文書交換過程。至於投資金額是否如外傳的是4000億？經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，這是外面不斷在揣測。她強調，談判到最後結束可以對外公佈時一定會說明。

行政院長卓榮泰今表示，大家都知道，鄭麗君副院長今天沒有來，大概是又談判去了。他說，鄭副院長最近這大半年時間，都把對美國談判當成最重要的工作，她率領的談判團隊也一直積極提出對台灣最有利方案，目前各種技術性磋商已經完成，進行到總結會議前還有一段文書交換過程，現在就是在這階段，確定一些內容。

「業界、社會都希望盡快定案下來，讓大家有所遵循，政府也朝這方向在努力。」卓榮泰說，政府向美方談判過程中提出了台灣模式的策略，「這個台灣模式有別於各國，也優於各國」，對美投資是由台灣產業自主全球性布局、投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府方式，由美方提供台灣未來設立服務園區需要的行政協助與優惠，如土地、行政作業等，這就是所謂的台灣模式。

卓榮泰說，各國很難做這樣的工作，因為只有台灣有這種服務園區概念、做法與成績，可以在美國做這樣的工作。他強調，這不是把台灣的力量往外移，而是台灣力量的擴張，不可能複製台灣各種成功經驗，但可以讓台灣經驗去服務當地投資美國的廠商。

「也很希望，在比較快的時間可以得到最終的決定。」卓榮泰提到，總統賴清德已主持20次以上的各種會議，包括每次在實體會議前、視訊會議後，都要召集閣員進行談判內容的研討，希望很快能跟大家報告。

針對關稅談判的進度，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，在做最後最後的努力，文書交換，要爭取最好的待遇。至於投資金額是否為4000億？楊珍妮說，這是外面不斷在揣測。她強調，談判到最後結束可以對外公佈時一定會說明，雖然談判在最後階段，但還是要大家交換訊息，還是必須要遵守一定規定。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹公關遭持刀狂刺1分鐘　路人目睹她被拖行
牙醫教父「A健保逃漏稅」手法曝　買豪宅名車漂白29億
賴清德正式宣布「軍購特別預算」！　1.25兆分8年編列
網黃好市多露胸「把自己賣掉」在高雄！　警方要查了
狂吹「救命神器」！　奇蹟找到失聯6天裝甲兵
LIVE／台灣史無前例1.25兆國防預算！　賴清德最新說明
被偷10天！　「卯兔星君」金身找到了

1.25兆國防特別預算！顧立雄曝7項採購規劃　含遠程精準打擊飛彈

建構民主防禦機制　賴清德：「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

藍白封殺政院版財劃法　陳其邁提「卑微請求」：給高雄一個機會

奪綠營北市長民調第一　王世堅：非唯一參考「推薦鄭麗君」

LIVE／賴清德親自說明　推出台灣史無前例1.25兆國防特別預算

吳怡農指台北對民進黨是艱困選區　「提名不能像過去一樣憑感覺」

對美投資4000億交換降關稅？　楊珍妮：這是外面不斷在揣測

賴清德投書宣布增國防預算　藍委：向美交心比向國人負責重要？

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

總統賴清德26日投書華盛頓郵報，宣布台灣政府將大幅增加台灣的國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，賴清德今天上午9時30分（27日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並安排上午11時30分，在總統府舉行記者會，親自向國人說明。

