　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

▲▼轉型製片的資深女演員李烈，提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲轉型製片的資深女演員李烈（中），提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

電影導演錢人豪主張2023年金馬獎7項提名的國片《周處除三害》，抄襲他先前公開發表的故事大綱，據此控告該片監製李烈等人涉犯《著作權法》，但全數不起訴，李烈提起自訴反控錢人豪誣指她利用評審職權拍桌喝斥、涉犯加重誹謗罪嫌，李今（9日）親赴台北地院出庭，開完庭笑笑不回應媒體發問。

現年67歲的李烈是資深女演員，曾獲2006年金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎、2010年金馬獎年度台灣傑出電影工作者獎。今庭訊為准許自訴後首度開庭的訊問程序，僅傳喚自訴人李烈出庭、依法不公開審理，目的是過濾自訴主張與所提證據，有無成立犯罪的可能，以防自訴程序遭濫用。據悉，法官未諭知下次開庭日期。

▲《周處除三害》對錢人豪發出律師聲明。（圖／翻攝自臉書／周處除三害）

▲《周處除三害》對錢人豪發出律師聲明。（資料照／翻攝自臉書／周處除三害）

《周處除三害》由男星阮經天領銜主演，2023年10月在台灣上映，獲得同年第60屆金馬獎7項提名，包括最佳男主角，最後僅獲最佳動作設計獎，阮經天與影帝殊榮失之交臂。

錢人豪同年公開批評《周處除三害》劇本，抄襲他早年PO網發表的《無法無天岩灣王（傷心太平洋）》故事大綱，並控告製片的「一種態度」電影公司及其負責人黃江豐、香港導演黃精甫與監製李烈，涉犯《著作權法》。

台北地檢署偵辦認為不構成「實質近似」等要件，今年（2025年）7月將「一種態度」與李烈等人都不起訴。「一種態度」與黃精甫、李烈反控錢人豪涉嫌加重誹謗，檢方認為罪嫌不足，2度處分錢人豪不起訴，已確定。

▲▼專訪：《海霧》錢人豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影導演錢人豪。（資料照／記者周宸亘攝）

剛好也是在2023年，錢人豪向台北市政府文化局申請拍片補助，李烈擔任評審委員之一，同年7月14日文化局召開112年度第2期補助電影製作審查會議，李烈多次發問錢人豪申請補助內容必要性，最後會議沒通過錢人豪的申請。

錢人豪掀起《周處除三害》劇本爭議，同年10月15日在臉書PO文，指名道姓李烈，聲稱「我都沒說出多少年來被大姐大打壓的過程，就在幾個月前您還在某次台北市府行銷會議上擔任評審時對我拍桌喝斥不是嗎？」、「那一次我公司送件您是評審被您當眾喝斥」等語。

4天後，錢人豪於同月19日再度PO文，聲稱「我根本不認識李烈，十幾年來唯一有對話近距離的碰面就是今年7月在台北市文化局申請補助時，和同事一起被她拍桌大罵的現場」等語。

▲▼轉型製片的資深女演員李烈，提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲轉型製片的資深女演員李烈，提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

李烈認為遭錢人豪誣賴利用評審職權「拍桌喝斥」，去年（2024年）告錢人豪涉嫌加重誹謗，經台北地檢署處分不起訴確定，李烈向北院聲請准許提起自訴。

法官查明檢方偵辦時，勘驗2023年7月14日審查會議錄音檔案，確認李烈於錢人豪統答時間，質疑錢人豪申請的沉浸式體驗費用預算，但無拍桌喝斥情形，錢人豪的PO文與客觀事證不符。

錢人豪在偵辦時辯稱「拍桌喝斥」是形容詞，自稱PO文寫的可能不貼切，但他認為李烈真的有拍桌，也感覺李烈確實喝斥他「臨演為什麼花300萬，沉浸式體驗為什麼要自己出錢」。

法官認為錢人豪PO文內容明確敘述時間、地點與具體行為，屬於「事實陳述」而非「意見表達或評論」，李烈擔任政府預算評審委員，本應實質提問審查申請內容，勘驗也顯示李烈提出專業質問，似未逾越審查的職務範圍。

▲▼轉型製片的資深女演員李烈，提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲轉型製片的資深女演員李烈（中），提起自訴控告電影導演錢人豪涉嫌加重誹謗，台北地院9日首度開庭僅傳喚李烈出庭。（圖／記者黃哲民攝）

法官指錢人豪想表達與李烈針對《周處除三害》的著作權爭議，但PO文夾敘夾議，刻意置入與《周處除三害》無關的獨立具體事實，藉此指摘李烈利用評審委員地位打壓異己，貶損李烈的人格與社會評價，李烈所提上述事證，足認錢人豪這些PO文涉犯加重誹謗罪嫌、已達起訴門檻，准許李烈提起本件自訴。

錢人豪不服、提起抗告，今年5月被高院駁回確定。錢人豪PO文另提到李烈「您做評審的同一次，你們的公司牽猴子卻拿到200萬的補助？連不避嫌都這麼肆無忌憚了嗎？」、「妳多少次球員兼裁判」、「很多人都看過星爺的少林足球。『裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？』」，此部分言論也被李烈聲請提起自訴。

不過法官查明李烈在自己投資的「牽猴子」公司申請補助時，雖離席迴避簡報，仍參與審查投票，文化局初次公告「牽猴子」獲補助200萬元，漏載具有股東身分的李烈迴避事項，引起網友質疑，錢人豪對可受公評之事合理評論，此部分不准李烈提起自訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴
「30元餵豬菜」變血管清道夫　專家曝7功效：CP值破表
快訊／20:01發生規模4.7地震
國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭：教室都是毒
快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝
快訊／新北女回家聞到瓦斯味　驚見父親陳屍房內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...送醫搶救不治

快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝

快訊／新莊女回家聞到瓦斯味　警消破門驚見父親陳屍房內

國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭：教室都是毒味

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...送醫搶救不治

快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝

快訊／新莊女回家聞到瓦斯味　警消破門驚見父親陳屍房內

國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭：教室都是毒味

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員　遭警強制帶離

吃東西常嗆到「以為胃食道逆流」！他罹肺癌3期　醫列3警訊

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大大傳」　首談與小禎年下男友互動！

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

鍾欣怡代購被控「欺騙消費者」　親曝完整退款紀錄反擊：沒做錯事

耶誕絢爛燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡新亮點

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

陳冠希操刀三方聯名adidas Superstar上市秒殺！限定配色Chuck 70太欠買

快訊／20:01台灣東部海域規模4.7地震　最大震度3級

新北保儀大夫聖誕千秋慶典　副市長劉和然參拜祈市政順利

【板橋氣爆最新畫面】女路過近距離遭飛濺碎片砸傷 #定食8

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

更多熱門

相關新聞

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

今（9日）一位網友在Threads發文表示，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，媒體的公平性在哪裡？希望賴瑞隆記起教訓挺住，高雄人支持你。未料，遭國民黨立委徐巧芯留言打臉，自己正準備論文「研究計畫」而已，哪來抄襲可能，造謠沒下限，徐也貼出學校官網該網友公開的照片、姓名、信箱等個資表示，ＸX大學企管系丁老師，法院見。稍早該網友已刪文並表示，筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉。

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商遭起訴

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商遭起訴

「金馬影帝」張震4部主演優作品

「金馬影帝」張震4部主演優作品

短劇男神出事了！新作涉抄襲「泰國BL神劇」預告急下架

短劇男神出事了！新作涉抄襲「泰國BL神劇」預告急下架

關鍵字：

周處除三害金馬獎劇本抄襲著作權李烈錢人豪

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面