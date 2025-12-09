媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

▲宋代皇室雅器「桃型盤」極少對外亮相，本展特別展出。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

聯電董事曹興誠珍藏的一件北宋汝窯天青釉洗，2017年在香港蘇富比以2.94億港元（約新台幣11.7億）天價拍出，震撼全球藝術市場，也讓宋代汝窯的稀世價值再度成為文化焦點。一場以宋代美學為核心的大型文化活動《天青叩寂》系列講座，9日於國立台灣美術館正式登場，由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦，吸引眾多民眾、陶瓷愛好者與收藏界人士到場參與。

▲《天青叩寂》系列講座今天開跑。（圖／記者白珈陽攝）



首場講座由東亞史研究者易佳騰率先開講，以〈清明上河圖〉重返北宋汴京街市，從茶樓酒肆、橋畔遊船到市井百業，生動剖析宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的高度文明生活，活潑講述獲得滿堂喝采。活動期間亦同步於12月9至21日，在國美館多媒體講堂外首次公開展出〈文會圖〉中的桃型盤實物，此器為宋代皇室雅器，造型優雅、釉色溫潤，極少對外亮相，引發現場觀眾熱烈關注。

在宋代城市與文化體系方面，中興大學歷史學系的兩場講座奠定厚實基礎。11日興大歷史系主任侯嘉星以「華胥之夢」比喻北宋經濟與文化的繁榮，透過《東京夢華錄》與〈清明上河圖〉重現汴梁百萬人口大城的繁華盛景，從紙業、印刷、手工業到說書文化，呈現一個以審美支撐日常的文明高峰。18日黃純怡副教授，則以「從秘色瓷到雨過天青」追溯宋代官窯之謎，從越窯秘色的起源、汝窯天青的成熟到南宋官窯的系統化生產，並解析北宋官窯是否存在的長年學界爭議，內容深度備受好評。

▲現場展出各式宋代瓷器。（圖／記者白珈陽攝）



13、16日由「靖影是」主持人洪銘廣接力，完整梳理東亞青瓷的跨國脈絡。13 日講座以越窯為核心，指出其因茶文化與唐代外來技藝影響而在造型、紋飾與釉色上「翻天覆地」；晚唐燒成的秘色瓷更成為汝窯天青美學的重要源頭。16 日則聚焦高麗青瓷的發展，洪老師指出高麗青瓷承自越窯技術，8–9 世紀即躍升成熟期，北宋文獻甚至記載其器色可與汝窯並論，而象嵌技法更讓高麗青瓷在東亞陶藝中獨樹一格。

20日壓軸講座邀請到桃園會展中心藝術總監、國際策展人王焜生。他指出，器物最能折射時代精神：漢唐重華麗、張揚，而宋代則走向「內斂含蓄」的美學精神，詩詞、書畫與精神生活成為社會核心，形塑出前所未見的「宋朝美學」。汝窯作品窯火不可控所呈現的「偶然之美」，更被宋人視為生命無常的象徵，在驚喜與缺憾間體悟豁達。

100芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，每場講座結束皆由阜春居主理人陳柏磬老師帶領「器物導覽」，讓觀眾能依器觀釉、以釉識形，深度理解天青瓷的質地與神韻。她說，《天青叩寂》以「知識為舟、美為路」，希望讓古典美學走入大眾日常，也誠摯邀請民眾走進國美館，親身欣賞珍稀青瓷、聆聽專家解說，展開一段跨越千年的宋代美學旅程。

▲今日講座座無虛席。（圖／記者白珈陽攝）