　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲宋代皇室雅器「桃型盤」極少對外亮相，本展特別展出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

聯電董事曹興誠珍藏的一件北宋汝窯天青釉洗，2017年在香港蘇富比以2.94億港元（約新台幣11.7億）天價拍出，震撼全球藝術市場，也讓宋代汝窯的稀世價值再度成為文化焦點。一場以宋代美學為核心的大型文化活動《天青叩寂》系列講座，9日於國立台灣美術館正式登場，由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦，吸引眾多民眾、陶瓷愛好者與收藏界人士到場參與。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲《天青叩寂》系列講座今天開跑。（圖／記者白珈陽攝）

首場講座由東亞史研究者易佳騰率先開講，以〈清明上河圖〉重返北宋汴京街市，從茶樓酒肆、橋畔遊船到市井百業，生動剖析宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的高度文明生活，活潑講述獲得滿堂喝采。活動期間亦同步於12月9至21日，在國美館多媒體講堂外首次公開展出〈文會圖〉中的桃型盤實物，此器為宋代皇室雅器，造型優雅、釉色溫潤，極少對外亮相，引發現場觀眾熱烈關注。

在宋代城市與文化體系方面，中興大學歷史學系的兩場講座奠定厚實基礎。11日興大歷史系主任侯嘉星以「華胥之夢」比喻北宋經濟與文化的繁榮，透過《東京夢華錄》與〈清明上河圖〉重現汴梁百萬人口大城的繁華盛景，從紙業、印刷、手工業到說書文化，呈現一個以審美支撐日常的文明高峰。18日黃純怡副教授，則以「從秘色瓷到雨過天青」追溯宋代官窯之謎，從越窯秘色的起源、汝窯天青的成熟到南宋官窯的系統化生產，並解析北宋官窯是否存在的長年學界爭議，內容深度備受好評。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場展出各式宋代瓷器。（圖／記者白珈陽攝）

13、16日由「靖影是」主持人洪銘廣接力，完整梳理東亞青瓷的跨國脈絡。13 日講座以越窯為核心，指出其因茶文化與唐代外來技藝影響而在造型、紋飾與釉色上「翻天覆地」；晚唐燒成的秘色瓷更成為汝窯天青美學的重要源頭。16 日則聚焦高麗青瓷的發展，洪老師指出高麗青瓷承自越窯技術，8–9 世紀即躍升成熟期，北宋文獻甚至記載其器色可與汝窯並論，而象嵌技法更讓高麗青瓷在東亞陶藝中獨樹一格。

20日壓軸講座邀請到桃園會展中心藝術總監、國際策展人王焜生。他指出，器物最能折射時代精神：漢唐重華麗、張揚，而宋代則走向「內斂含蓄」的美學精神，詩詞、書畫與精神生活成為社會核心，形塑出前所未見的「宋朝美學」。汝窯作品窯火不可控所呈現的「偶然之美」，更被宋人視為生命無常的象徵，在驚喜與缺憾間體悟豁達。

100芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，每場講座結束皆由阜春居主理人陳柏磬老師帶領「器物導覽」，讓觀眾能依器觀釉、以釉識形，深度理解天青瓷的質地與神韻。她說，《天青叩寂》以「知識為舟、美為路」，希望讓古典美學走入大眾日常，也誠摯邀請民眾走進國美館，親身欣賞珍稀青瓷、聆聽專家解說，展開一段跨越千年的宋代美學旅程。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今日講座座無虛席。（圖／記者白珈陽攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

內政部啟動全民安全指引宣講　基隆慶安宮首站聚焦強化社區韌性

台東警交通隊深入社區　宣導防制酒駕與停讓文化

多良警宣導酒駕零容忍　校園園遊會強化交通安全意識

嘉義市「I Prevent Crime 2.0」數位遊戲提升學生防詐能力

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

內政部啟動全民安全指引宣講　基隆慶安宮首站聚焦強化社區韌性

台東警交通隊深入社區　宣導防制酒駕與停讓文化

多良警宣導酒駕零容忍　校園園遊會強化交通安全意識

嘉義市「I Prevent Crime 2.0」數位遊戲提升學生防詐能力

台南腳踏車、機車路口擦撞！　56歲許男不留現場又拒查證遭警帶回

婦以為皮包被偷警陪她回家　原來放在家中椅子上

嘉義高山茶都12/13盛大開展　沉浸式體驗引爆話題

媲美故宮的天青之美　宋代文化講座國美館開跑

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

行車視野關鍵　隔熱紙透光率新規定請留意

少林寺正武道武術教練營開訓！蕭川義免費授課男女老少都能練

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

桃園文化資產　新增三項市定民俗

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐燈區

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

男受困產業道路　警急救援脫困

大園區航科國小新校舍動土　採用綠建築設計

桃園女性新經濟創生行動年會　發表女力關鍵報告

全國首創桃園「行動電腦斷層（CT）醫療車」正式啟動

更多熱門

相關新聞

北宋才女「李清照」將家暴夫送大牢

北宋才女「李清照」將家暴夫送大牢

北宋才女李清照自幼家學淵源，聲名遠播。她早年生活優渥，與丈夫趙明誠共同搜羅、整理書畫與金石文物。然而趙明誠去世後不久，金兵南下，李清照只能攜帶珍貴文物四處逃難。就在她艱難度日之際，再嫁的丈夫張汝舟卻意圖侵占她所珍藏的金石古物，甚至動輒施以拳腳，使她備受折磨。

八方藝術節閉幕　國美館：實踐文化平權重要象徵

八方藝術節閉幕　國美館：實踐文化平權重要象徵

嘉基醫院攜手國美館　醫療與藝術跨界合作

嘉基醫院攜手國美館　醫療與藝術跨界合作

台南市勞工局曾文園區舉辦文化講座學員體驗母語之美

台南市勞工局曾文園區舉辦文化講座學員體驗母語之美

安徽霍邱「民間出土」大批宋朝古錢幣 工作人員：現場估計三四千斤

安徽霍邱「民間出土」大批宋朝古錢幣 工作人員：現場估計三四千斤

關鍵字：

宋代汝窯天青瓷文化講座國美館

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面