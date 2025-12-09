搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

▲應佳妤別「KP」徽章引關注。（圖／翻攝自Facebook／應曉薇）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，在台北市部分，民眾黨力拼要6選舉區都有議員，中正萬華部分預料會由上屆高票落選的發言人吳怡萱繼續出征，但近期議員應曉薇帶著女兒應佳妤跑行程，頗有代母出征的意味，她今錄影聲明回應側翼攻擊時，還別上「KP」徽章，引發關注。對此，吳怡萱回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

應佳妤在臉書上表示，網軍側翼鋪天蓋地對她進行思想審判、人格抹殺，讓她深深感受到來自民主鐵拳的洗禮，也讓她真正體會到媽媽這陣子遭受的壓力有多麽巨大。她說，自己目前就是一位對於政治有熱忱、有自己思想的年輕人，何德何能讓部分媒體以及網軍側翼如此鋪天蓋地的針對？

有趣的是，應佳妤這段3分多鐘的聲明影片，不僅右上角有國旗，在衣服領口處特別別了一個「KP」的徽章。由於應曉薇在京華城案審理過程中與柯文哲同為重要被告，過去也獲得不少小草支持者的應援，應佳妤此舉動也掀起不少討論。

對此，欲代表民眾黨參選台北市第五選區（中正、萬華）市議員的發言人吳怡萱表示，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）