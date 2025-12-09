雲林男遭強拖下車…勒頸挾持「菜刀劈頭」濺血！惡鄰犯案動機曝光

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣虎尾鎮8日上午發生一起砍人案！一名王姓男子與陳姓鄰居素有嫌隙，因認為陳男監控、跟蹤他，竟無預警持菜刀朝陳男頭部揮砍，警方獲報到場，將王男以現行犯逮捕，全案依殺人未遂、妨害自由等罪移送雲林地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押王男獲准。

▲雲林縣虎尾鎮8日發生砍人事件。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

根據警方調查，43歲王姓男子原本在台中等地工作，12月初返回雲林虎尾住處居住，但他認為自己遭到63歲陳姓鄰居及陳男家人監控、跟蹤，雙方素有嫌隙，警方也有多次受理妨害自由、妨害名譽、毀損等案件。

王男8日上午11時02分左右，見到陳男開著小貨車返回住處，先是徒手將陳男強拉下車，隨後用手臂勒住陳男的脖子，再持菜刀朝陳男頭部揮砍。陳男當場嚇壞，頭部受有5公分的頭皮撕裂傷。

警方獲報到場後，以現行犯逮捕王男，並扣得菜刀1支，全案依殺人未遂、妨害自由等罪嫌移請雲林地方檢察署偵辦。檢方訊後向雲林地方法院聲請羈押獲准。

虎尾警分局呼籲，遇有任何糾紛應循法律途徑或理性溝通解決，切勿訴諸暴力或藉故滋事。警方對於任何暴力滋事行為，絕對秉持「零容忍」態度並依法嚴辦，以維護社會秩序與民眾安全。