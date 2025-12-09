狠弟當7年零薪水奴才！假裝閒聊噴鹽酸砍哥　法院判賠93萬

記者許權毅／台中報導

台中一名張男跟哥哥有80萬財務糾紛，竟然預藏30公分長刀、鹽酸上門，假裝跟哥哥閒聊，再趁機朝哥哥眼睛噴酸、揮刀，刑事遭判刑6年4月。民事部分，哥哥以罹患PTSD（posttraumatic stress disorder，創傷後壓力症候群）、情緒疾病為由求償513萬，張弟認為自己是當了7年多無薪免費奴才，才衝動犯案。法院最終僅判賠93萬餘元。

去年12月20日16時許，張男（71歲）帶著2瓶塑膠瓶裝的工業用鹽酸、刀子到哥哥（79歲）位在西區的住處兼店面，先打開鹽酸朝哥哥潑灑，再向無辜的李姓女員工（40歲）潑灑，李女眼睛遭潑中，痛得往後門逃跑，再向隔壁棟的保全求救，才躲過死劫，張兄還被菜刀瘋砍10多刀，全身是傷倒臥血泊，張男刑事一審依殺人未遂判處6年4月刑期。

▲台中一名張男用鹽酸朝哥哥眼睛潑灑，又從腰間拔刀瘋砍，民事求償結果出爐。（圖／ETtoday資料照）



民事庭結果近日出爐。張姓哥哥主張，先前已經聲請為期1年保護令，但弟弟竟預藏工業用鹽酸、30公分長刀在腰間，假裝閒聊後攻擊，導致有全身多處嚴重受傷，又因本事件導致內心嚴重恐懼，難以入眠，並罹患PTSD、情緒疾病，求償500萬精神慰撫金，合併醫療費用求償513萬1948元。

張姓弟弟稱，哥哥找自己與其他兄弟共3人投資咖啡廳，每人出資80萬，結果該處裝潢好後，哥哥逕自將房屋出售，又沒把80萬返還。平時替哥哥處理古董買賣，協助載送，當了7年半的「奴才」，卻沒有拿到任何錢。

但是，跟哥哥討要80萬，卻一直沒有償還，還只拿了價值8萬的玉石要抵銷80萬，才會憤而犯案，認為精神慰撫金過高，其餘不爭執。

▲張男不滿當了哥哥7年多的「奴才」犯案。（圖／ETtoday資料照）



中院認為，張男因不滿36年前的80萬裝潢款，又不滿遭利用7年半，持鹽酸對哥哥頭、臉、眼睛部位擠壓噴撒，再持刀械朝原告頭面部、背部、四肢等重要部位揮砍。

衡量張姓哥哥先前月收入20萬，名下財產約22萬，另有不動產、投資等；張姓弟弟在哥哥公司7年半無收入，每年所得不到萬元。依此，認定精神慰撫金80萬元適當。加上醫療費用，合計判張姓弟弟應賠償93萬1948元。