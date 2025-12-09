泡泡瑪特已跌41%　報告：Labubu溢價正消退

▲Labubu紅遍全球。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

泡泡瑪特股價近期表現低迷，從今年8月底的最高點339.8港元已累計下跌逾40%，截至9日上午11時股價為194.3港元。據德銀報告分析，Labubu及其他熱門IP的市場溢價已見消退，若熱度在明年持續下滑，且沒有新IP接棒，泡泡瑪特中國市場的收入恐大減20%。

根據陸媒報導，摩根士丹利（大摩）11月27日的研報指出，泡泡瑪特正從過去兩年的爆發式增長階段，過渡到未來的可持續增長階段。

大摩預估，Labubu今年的銷售額將達到155億元人民幣，較2023年增長41倍，但基於高基數，泡泡瑪特2026年Labubu的收入增速將顯著放緩，因為一些追隨潮流的消費者可能不會再回來。

▼泡泡瑪特門市。（圖／路透社）



大摩在報告中將泡泡瑪特的目標市盈率從原先預估的32倍下調至26倍，目標價也從382港元降至325港元，評級為「增持」。

德銀的報告則指出，為滿足激增需求，Labubu產能從上半年的1000萬隻拉升至年底的月均5000萬隻；對於依賴「酷」和「稀缺」屬性的潮流玩具而言，普及往往是熱度衰退的前兆。

報告分析，今年8月以來，Labubu及其他熱門IP的市場溢價已見消退，其中，Labubu隱藏款的溢價幅度縮水超過50%，而Labubu3.0及4.0常規款式在二手平台價格已跌破官方零售價。

德銀預估，在熊市情境下，假設Labubu熱度在2026年見頂下滑，且沒有新IP接棒，泡泡瑪特中國市場收入將年減20%，海外市場收入將下跌10%。牛市情景（Bull Case）下，假設增長勢頭持續且新IP爆發，中國收入增長30%，海外增長50%，2026年淨利潤將超過231億元，股票將迎來重新評級。

目前，德銀仍給予泡泡瑪特「持有」評級，目標價228港元。

伯恩斯坦駐香港亞洲消費股分析師Melinda Hu則指出，泡泡瑪特股價的疲軟，很可能是受11月份北美線下銷售趨勢下滑推動，預計本季美國銷售增速將放緩至500%以下。

今年8月，泡泡瑪特創始人王寧曾在中期業績會上談及業績指引，他說，「今年是希望能夠做到200億元（營收），但是感覺應該300億元也很輕鬆。」