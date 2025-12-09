趁颱風天犯案！高雄雙煞台中搶1061萬黑錢遭重判　藏鏡人成謎

▲台中七期今年7月發生黑吃黑千萬搶案，犯嫌楊男（上圖）、劉男被判刑8年4月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市7月發生一起黑吃黑千萬搶案，出沒在高雄的2名惡煞楊男、劉男跑到台中七期埋伏，持刀、空氣槍搶走一名被害人總計3大袋包包、總計1061萬。事發當時是颱風丹娜絲侵襲南部時刻，專案小組前往高雄逮人，還一度因風雨駕車受阻，2人被逮時僅剩13萬贓款，近日均遭判刑8年4月，警方續追幕後黑手中。

今年7月6日22時許，楊男與劉男因收到一名自稱「MU云端-馬云」不明人士指示，前往台中七期一棟社區大樓前埋伏，見到一名要繳交不明款項的男子抵達後，隨即持BB彈空氣槍、開山刀抵住男子頭頸部，要脅男子交出身上手提袋2只、背包1只，強行取走裡頭高達1061萬現金。

▲▼2人犯案後跑回台南高雄一帶藏匿。（圖／記者許權毅翻攝）



楊、劉兩人犯案後，隨即逃亡高雄、台南交界一帶交付贓款，並藏匿於偏僻民宅內。第六警分局獲報後成立專案小組，立刻調閱車行資料鎖定2人動向，但事發當時，正好是中颱丹娜絲侵台時，員警冒著牆風強雨駕車挺進南部，還一度因為風雨過強，在國道中斷行程，又在一處涵洞等候天氣穩定才繼續行動。

據了解，專案小組鎖定2人住處，就在台南跟高雄交界一帶偏僻民宅內，經整日埋伏，發現2人都沒外出，直到7日深夜，才發現有車輛出入，馬上跟監，見機持拘票上前將人控制逮捕，但2人身上攜帶鉅款早就消失，拒不肯說明交付給何人，現場僅查扣13萬餘元現金。

案經檢方火速偵結，依強盜罪起訴2人，地院審理認為雖本案有不詳之人「MU云端-馬云」共謀，但實行強盜犯行者僅有被告2人，尚不構成3人以上結夥強盜之加重要件，應以攜帶兇器強盜罪論罪。

▲1061萬現金已經轉交他人，2人加起來只被搜出13多萬。（圖／記者許權毅翻攝）



劉男在警詢跟偵查時供稱分得350萬贓款，其餘711萬都是楊男拿走；楊男否認，稱是兩人平分，一人拿到530萬。劉男於審理時又供稱，本案取得之1061萬金額分得370萬，給「馬云」120萬；楊男卻說搶完錢後給「馬云」320萬，剩下款項跟劉男平分，自己分得360萬。

法院認為，2人就犯罪所得說法前後不一，也難認定是否有將贓款交給「馬云」，兩人就犯罪所得分配應平均分擔、各530萬5千元，扣除扣案13萬5千200元，追徵其價額。

中院認為，2人正值青壯年，不思合法途徑賺取錢財，為私吞告訴人持有之不明款項，竟強取告訴人攜帶之鉅額現金，並對社會治安損害甚鉅。斟酌2人犯坦承犯行，並未造成告訴人受有傷害，再考量獲有高達1061萬元之犯罪所得，各依攜帶兇器強盜罪處8年4月刑期。

▲法院近日依攜帶兇器強盜罪，處2人8年4月刑期。（圖／記者許權毅翻攝）



據悉，2人疑似受到不法集團指使，前往埋伏搶奪不法款項，該案疑似涉及詐欺金流，對於將款項究竟是交付給誰，劉男與楊男並未交代清楚，檢警正深入追查釐清，不排除有幕後藏鏡人。