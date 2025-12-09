　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖跟騷如影隨形嚇壞曹雅雯　新加坡女狂粉衝高雄落網遭收押

▲▼曹雅雯 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲員警將涉嫌跟騷金曲歌后曹雅雯的劉姓女歌迷帶回警局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

金曲歌后曹雅雯慘遭恐怖歌迷糾纏多年，對方緊追不放，連聲請法院核發「跟騷保護令」都難以阻擋，沒想到，本月初曹雅雯南下高雄進行公益演出時，這名新加坡籍劉姓女歌迷竟現身會場，近距離「緊盯」台上演出的曹雅雯，行徑詭異，嚇得曹雅雯立即報警求助。警方到場將人逮捕，橋頭地檢署訊後認定違反保護令情節重大，向法院聲押獲准，劉女隨即被押進看守所。

據了解，曹雅雯自去年起便不斷遭劉女透過社群平台、私訊及電子郵件瘋狂騷擾，生活飽受威脅，即使多次向警方求助、提出司法告訴，對方仍持續糾纏不休，曹雅雯才依法向法院聲請跟騷保護令獲准，希望以法律手段劃下防線。

▲▼金曲歌后曹雅雯領銜Legacy都市女聲記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲金曲歌后曹雅雯 。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

不料，到了今年11月至12月間，劉女依舊不顧禁令，每天寄送大量電子郵件騷擾曹雅雯；12月3日曹雅雯至高雄參與公益演唱活動時，劉女更直接衝到會場守候、緊盯舞台動向，讓曹當場心生恐懼，只能報警請求協助。

高雄仁武分局獲報後迅速趕到現場，將劉女帶回偵辦。檢方複訊後認為，劉女明知已有保護令在身，仍公然犯案、持續跟騷，有再犯高度風險，因此向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署進一步指出，劉女過去劣跡斑斑，曾因涉及恐嚇、跟蹤騷擾案件，被新北地方法院判處應執行有期徒刑6月，刑滿或赦免後還須驅逐出境；另又因違反《跟蹤騷擾防制法》，遭台北地院判拘役50日確定。主任檢察官鄭子薇已統籌聯繫新北、台北地檢署同步執行相關刑責，全力防堵劉女再次糾纏，確保曹雅雯人身安全。

12/07

355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！29字曝現況
水管插肛灌水！2歲兒胃破裂遭虐死　狠父重判18年定讞
YouTube年度榜單出爐！十大YTR公布
7.6強震！赴日旅遊「快下載1款APP」可收推播　支援繁體中
立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀
北海道旅遊遇強震　他嚇到忘了穿鞋「22樓狂奔到1樓」！畫面曝
王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」：自古以來就是中國領土

新加坡一名12歲女童遭到性侵，34歲印度籍男嫌落網態度惡劣，甚至在審理過程中「絕食抗議」，要求當局指派律師，但最終仍被重判15年有期徒刑與14下鞭刑。

金曲歌后曹雅雯狂粉跟騷新加坡女歌迷

