生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

▲▼瘋傳巴黎世家推出「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光。（圖／台灣事實查核中心）

▲時尚「披麻戴孝」頭巾在社群瘋傳，但其實與巴黎世家無關。（圖／台灣事實查核中心）

記者柯沛辰／綜合報導

近日網路瘋傳一張走秀圖片，聲稱是國際知名品牌Balenciaga（巴黎世家）設計的頭巾。由於造型神似披麻戴孝，讓網友忍不住揶揄「在華人圈會滯銷」。不過，台灣事實查核平台指出，這是2025年日本設計師品牌SETCHU舉辦時裝秀的照片，與巴黎世家無關。

照片中可見，照片中的模特兒戴上一款白色頭巾，色調與造型神似華人喪禮上「披麻戴孝」，讓許多網友忍不住直呼：「在華人圈會滯銷」、「會被老母打死」、「我很確定我不適合時尚」。相關貼文和影片在臉書、抖音及threads瘋傳。

不過，事實查核中心查證後指出，照片中的作品其實出自日本設計師品牌SETCHU，與巴黎世家無關。此外，SETCHU官方社群帳號也曾發布相關照片，證實網傳頭巾造型屬於其2025年秋冬系列設計。

綜合時尚雜誌《VOGUE》、《VOGUE JAPAN》相關報導，該照片是今年1月16日在義大利佛羅倫斯國際男裝展，當時SETCHU品牌創辦人、設計師桑田悟史構思40套造型，主軸為「一天從早到晚的變化」，以「折紙」概念來設計各種正式服飾，像是長版外套若扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度。

事實查核中心推測，巴黎世家曾有多款設計都引發大眾討論，可能是因此才被網友錯誤連結。包括2017年神似IKEA購物袋的寶藍色購物包、2022年一款命名為垃圾袋的抽繩包，2024和2025年又陸續推出洋芋片手拿包、北京烤鴨手拿包，以及與台北市專用垃圾袋相似度頗高的手提托特包等。

12/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

