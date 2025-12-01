乳頭恐怖流膿「竟是刀插體內8年」　他一照X光片嚇壞醫師

▲男子照X光才發現胸腔內有一把刀。（圖／翻攝academic.oup.com，下同。）



記者吳美依／綜合報導

坦尚尼亞發生罕見病例，一名44歲男子右側乳頭附近持續流出惡臭膿液，嚇得趕緊就醫。他接受X光檢查才發現，胸腔內竟藏有一把刀子，估計已經長達8年之久。此病例研究被發表在《外科病例報告期刊》（JSCR）。

醫療團隊指出，這名男性患者「右乳頭正下方出現惡臭的膿液排出，周圍伴隨組織硬化」，但除此之外一切健康正常，沒有胸痛、呼吸困難或發燒等症狀。

未料，X光檢測結果令醫師大感震驚，因為畫面清楚顯示，患者胸腔內有一個利刃狀的「金屬殘留物體」，從肩胛骨穿入，周圍被膿液和壞死組織包圍。

醫師詢問之後，患者回憶起8年前「捲入一場激烈衝突」，當時臉部、背部、胸部和腹部均遭到多處刀傷。由於當地醫療資源有限，他僅接受表面傷口縫合等基本急救處理，未進行其他進一步檢查，接下來的8年裡毫無異常。

在醫師安排下，患者立即接受手術取出刀片，術後恢復良好，10天後順利出院。

醫療團隊表示，雖然「患者身體成功將異物包覆在纖維囊內，限制了發炎和組織損傷」，但乳頭流膿代表即將開始出現嚴重併發症。他們警告，這把殘留的刀子原本可能造成致命後果，呼籲改善資源匱乏地區的創傷處理規範與醫療設備配置。