2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬　6千好手共襄盛舉

▲2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動，今天清晨在石門水庫南苑停車場開跑，市府體育局長許彥輝在賽前致詞。（圖／市府體育局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」，今（7）日清晨在石門水庫南苑停車場開跑，今年賽事為第十屆，吸引近6000中外好手報名參加，市府特別邀請知名馬拉松跑者雷理莎擔任代言人；市府體育局長許彥輝表示，今年首度偕同觀旅局、風管處參與策劃並擴大國際交流，以石門水庫楓半馬與日本神戶馬拉松兩大賽事相互宣傳，邀請國內外跑者響應2025神戶馬拉松與桃園石門水庫楓半馬，帶動台日雙城「運動X觀光」交流合作。

▲2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動，清晨6時開跑前選手大合影。（圖／市府體育局提供）

體育局長許彥輝指出，這項路跑參賽組今年除經典半程馬拉松組（21K）、路跑組（10K）及休閒組（5K）外，還增設身心障礙組別邀請身障礙朋友共同參與，活動沿途賽道可享受石門水庫優美風景，補給站也全面進化，以現場烤乳豬、大溪豆干、蘿蔔糕、卡哩卡哩與桃園仙草茶等在地美食，為參賽跑者提供最強應援，現場也規劃多項親子體驗活動，如兒童田徑、陀螺體驗及氣球互動等，將現場打造一場親子休閒的路跑嘉年華。

▲2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動，清晨6時開跑前市府多位局處長與市議員均到場為6000選手加油。（圖／市府體育局提供）

今年首度會同市府觀旅局、風管處等單位共同參與策劃，以擴大國際交流，讓石門水庫楓半馬和日本神戶馬拉松兩大賽事相互宣傳，帶動台日雙城「運動X觀光」交流合作，賽事還邀請知名馬拉松跑者雷理莎擔任代言人，並與「2025神戶馬拉松」官方大使SUI大地穗小姐至現場為跑者加油並宣傳賽事。

▲2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動，清晨6時開跑後，中外選手快步衝出。（圖／市府體育局提供）

神戶觀光旅遊專務理事小林令伊子受訪表示「這條路線真的非常漂亮，在關西地區雖然也能欣賞山景，但像石門水庫這樣沿著湖光景色慢跑的體驗其實很少見，尤其最後3公里為下坡路段，越接近終點，心情就越愉快。

賽道特別增設大龍門趣味知識小挑戰，跑者可將答案投入終點摸彩箱，回答正確有機會獲得豐富大獎，會場設置「運動x旅遊」展區，邀請中華民國兒童運動協會、石門福華飯店、名人堂花園飯店、星宇航空等運動、旅遊相關產業設攤，並宣傳「桃園大龍門觀光特色」及大龍門快問快答遊戲等趣味內容。

▲2025桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」活動，清晨6時開跑後，6000選手魚貫衝出。（圖／市府體育局提供）

值得一提的是，這項路跑賽事還準備豐富報名物資與完賽好禮，依不同組別規劃有專業運動紀念衣、運動水壺、魔術頭巾、抗UV袖套及特色購物袋，完賽可再獲得浴巾、毛巾、獎牌及專屬氣泡飲等好禮，市府持續力推淨零馬拉松，透過使用報名增設環保跑者選項、租用重複性宣傳看板及牌面、提供線上成績查詢及電子證書、補給品選用在地食材、低底盤環保低碳接駁公車、前導車改用電動車等措施，讓運動賽事落實環保永續理念。