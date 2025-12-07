　
國際

驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃

▲▼美國路易斯安那州聖蘭德里堂區監獄（ St. Landry Parish Jail）。（圖／翻攝Google Maps）

▲3名囚犯逃離聖蘭德里堂區監獄。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州驚傳越獄事件，聖蘭德里堂區監獄（St. Landry Parish Jail）3名重罪囚犯，利用牢房老舊的漏洞，一點一滴鑿破混凝土牆壁之後，用床單垂降至1樓並成功逃脫。目前已有1人輕生、1人落網，仍有1名囚犯在逃。

《衛報》、《福斯新聞》報導，此案3日發生在位於紐奧良（New Orleans）西北方約130英里（約209公里）的聖蘭德里堂區監獄。警方並未提供越獄細節，但宣稱正在進行內部調查。

其中，26歲的哈靈頓（Joseph Harrington）面臨入侵民宅與持槍攻擊等9項重罪指控，4日在巴雷港（Port Barre）一處民宅被發現。儘管警方透過擴音器要求投降，他卻使用獵槍尋短。

24歲的約瑟夫（Johnathan Joseph）面臨一級性侵與毒品槍械等多項重罪指控，原先藏匿民宅內，5日在附近倉庫投降被捕。

▲▼驚天越獄！3囚秘密鑿牆「床單垂降」落跑了　1重罪犯仍在逃。（圖／翻攝臉書St. Landry Parish Sheriff`s Office）

▲哈靈頓、約瑟夫和伊萊在這次越獄中逃脫。（圖／翻攝臉書St. Landry Parish Sheriff`s Office）

警長吉德羅茲（Bobby J. Guidroz）表示，目前只剩下24歲的伊萊（Keith Eli）在逃，他面臨2級謀殺未遂指控，警告居民鎖好門窗與車輛，「我們更希望他能夠和平投降，但在逮捕他之前絕不會停止搜捕。」

值得注意的是，這已是路易斯安那州1年內第2起逃獄事件。今年5月，紐奧良一處監獄多達10名囚犯在馬桶後方鑿洞逃脫，現場還留下「太簡單了笑死」、「我們是無辜的」等嘲諷字句，5個月後才全數落網。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。
自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

 
12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡

越獄

