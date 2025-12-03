獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

▲苓雅分局一名副所長酒駕，恐怕面臨兩大過免職的處份。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》日前揭露高雄市苓雅分局一名派出所巡佐涉嫌酒駕，根據掌握這名巡佐是派出所副所長，其酒測值高達0.95mg/L，現在恐怕面臨兩大過免職的命運；就在專案考績會當天，這名副所長請假，因此，專案考績會將擇期再開。

這起案件是發生在11月28日晚間9點多，這名巡佐參加餐敘在返程途中，在前鎮區的二聖路與光華路口自摔，整個過程被民眾發現直擊，立刻打電話報警，員警抵達後發現該巡佐有明顯酒氣，依法進行酒測確定超標，該巡佐也被移送法辦，檢察官審酌情節後，將他處分緩起訴。

根據掌握，這名巡佐是苓雅分局民權路派出所副所長，當天接受所長指示前往參加轄區一間高中舉辦的餐敘活動，陪同他的有另外一位同仁，酒過三巡之後，雖然陪同的同仁有要幫忙叫車送副所長離開，但副所長表示會有人來接他，於是同仁自行先搭車離開，只是沒想到副所長最後騎車離開。

未料巡佐在前鎮區二聖路與光華路口自摔，同時在現場嘔吐，民眾見狀趕緊打電話報警，轄區員警抵達之後聞到酒氣，對他進行酒測，據了解，酒測值高達0.95mg/L，帶回派出所後才揭露了是「警察身份」。而這起酒駕案件，也是今年高雄市政府警察局的首起員警酒駕案，這讓高層相當無奈，私下表示都已經「守到今年的最後一個月」，還是破功了。

而這名副所長平常表現相當認真，傳出酒駕，也讓認識他的人深感意外。高雄市警察局原定在1日進行專案考績會議，不過當事人請假未到場陳述意見，所以考績會延期，不排除這名副所長將面臨最重兩大過免職的處份。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。