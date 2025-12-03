　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

▲▼苓雅分局外觀 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲苓雅分局一名副所長酒駕，恐怕面臨兩大過免職的處份。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》日前揭露高雄市苓雅分局一名派出所巡佐涉嫌酒駕，根據掌握這名巡佐是派出所副所長，其酒測值高達0.95mg/L，現在恐怕面臨兩大過免職的命運；就在專案考績會當天，這名副所長請假，因此，專案考績會將擇期再開。

這起案件是發生在11月28日晚間9點多，這名巡佐參加餐敘在返程途中，在前鎮區的二聖路與光華路口自摔，整個過程被民眾發現直擊，立刻打電話報警，員警抵達後發現該巡佐有明顯酒氣，依法進行酒測確定超標，該巡佐也被移送法辦，檢察官審酌情節後，將他處分緩起訴。

根據掌握，這名巡佐是苓雅分局民權路派出所副所長，當天接受所長指示前往參加轄區一間高中舉辦的餐敘活動，陪同他的有另外一位同仁，酒過三巡之後，雖然陪同的同仁有要幫忙叫車送副所長離開，但副所長表示會有人來接他，於是同仁自行先搭車離開，只是沒想到副所長最後騎車離開。

未料巡佐在前鎮區二聖路與光華路口自摔，同時在現場嘔吐，民眾見狀趕緊打電話報警，轄區員警抵達之後聞到酒氣，對他進行酒測，據了解，酒測值高達0.95mg/L，帶回派出所後才揭露了是「警察身份」。而這起酒駕案件，也是今年高雄市政府警察局的首起員警酒駕案，這讓高層相當無奈，私下表示都已經「守到今年的最後一個月」，還是破功了。

而這名副所長平常表現相當認真，傳出酒駕，也讓認識他的人深感意外。高雄市警察局原定在1日進行專案考績會議，不過當事人請假未到場陳述意見，所以考績會延期，不排除這名副所長將面臨最重兩大過免職的處份。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男渾身血倒街頭亡　警封鎖現場
台中男狂喝20包毒咖啡　跳進游泳池對2童扣板機
快訊／民進黨新任發言人出爐　3人備戰2026大選辭黨職
快訊／PLG重大改制！陳建州今正式宣布
中國男持刀闖「東京迪士尼飯店」！　狂揮20cm菜刀
新黨衝民進黨中央抗議　大馬路狂丟衛生紙砸到員警、路過民眾
陳佩琪：賴清德案底不少　搜一下搞不好也有清涼照、woman資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男渾身血倒街頭亡　受到刀傷...警封鎖現場調查中

快訊／台中少年當街持刀跟母吵架　見義勇為路人協助制伏

泰男運16公斤大麻花！行李箱「1件衣服都沒有」露餡　下場慘曝

快訊／獨攀八仙山摔落邊坡！台中登山客受困1夜　今早求援獲救

金門毒蟲被攔「唾液快篩陽性」　新制上路首張毒駕罰單開出

返家談判遇死劫！狠夫剪刀狂刺　她滿身血倒地致電胞弟求救

獨／民間拖吊車扮警車「爆閃紅藍燈」鳴笛狂衝畫面曝　下場慘了

中和色情養生館變小吃部　嚴選男客「半套→全套」遭斷水斷電

被2歲娃丟積木！恐怖托育員竟打巴掌留血痕　法院判刑5月

「特技」畫面！24歲女「方向燈+方向盤」一起轉...10車衰挨撞

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

快訊／台中男渾身血倒街頭亡　受到刀傷...警封鎖現場調查中

快訊／台中少年當街持刀跟母吵架　見義勇為路人協助制伏

泰男運16公斤大麻花！行李箱「1件衣服都沒有」露餡　下場慘曝

快訊／獨攀八仙山摔落邊坡！台中登山客受困1夜　今早求援獲救

金門毒蟲被攔「唾液快篩陽性」　新制上路首張毒駕罰單開出

返家談判遇死劫！狠夫剪刀狂刺　她滿身血倒地致電胞弟求救

獨／民間拖吊車扮警車「爆閃紅藍燈」鳴笛狂衝畫面曝　下場慘了

中和色情養生館變小吃部　嚴選男客「半套→全套」遭斷水斷電

被2歲娃丟積木！恐怖托育員竟打巴掌留血痕　法院判刑5月

「特技」畫面！24歲女「方向燈+方向盤」一起轉...10車衰挨撞

白徵召陳琬惠選宜蘭遭綠酸爆　國民黨：藍白3候選人有整合共識

陸轎車違規迴轉被裝甲車撞！彈飛後車身變形　交警：車主負全責

快訊／台中男渾身血倒街頭亡　受到刀傷...警封鎖現場調查中

55688集團20周年首位代言人楊祐寧　「一直都在，無處不載」廣告登場

韓國瑜、美NED會長等評選　印尼PBHI獲頒第20屆亞洲民主人權獎

PP-3531艇正式加入恆春海巡隊　強化守護國境之南

見到5年前救援瀕死孤兒海豹　他驚喜：你帶寶寶來啦！

助光復街區再發光！花蓮推「點亮店家」　五股賀聖宮行動支持

漫步山水與茶香！「龍潭一日遊」推薦　必嚐洋流咖啡、客家牛汶水

深耕社區、培養小志工　南投口腔癌防治獲評「防治力績優」第3名

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

社會熱門新聞

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

台中女騎士遭聯結車「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

高職兒手機被沒收砍死媽　判19年10月全身顫抖

考上台大碩班！報到網站竟顯示「放棄錄取」　兇手抓到了

害基隆、汐止15萬戶喝汙水　疑似源頭曝光

即／PAZZO廖承豪打運將　叫手下醫院堵人再打一次

清潔員送32元電鍋緩刑　律師揭關鍵：別再罵檢察官法官

快訊／高雄前鎮區「28歲女墜樓」！　倒臥路面明顯死亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙

更多熱門

相關新聞

恐怖情人鎖門潑油逼殉情　殺人未遂起訴

恐怖情人鎖門潑油逼殉情　殺人未遂起訴

高雄一名29歲戴姓男子與陳姓女子分手後不肯放手，疑似長期跟蹤前女友，甚至在她機車上偷偷裝GPS追蹤器掌握行蹤。追蹤器遭拆除後，戴男屢屢到陳女上班處及住家堵人未果，最終情緒失控，竟帶著汽油闖進陳家，反鎖房門朝自己身上潑灑汽油，揚言「同歸於盡」，驚險一刻因打火機失靈未點燃，陳女繼父聽見呼救聲破門救人，才阻止悲劇發生，事後戴男辯稱只是想嚇人，但檢方認定其行為具高度殺人危險性，今（3）日偵結依殺人未遂罪起訴。

為清償票款　人氣蔬食餐廳1210萬淪法拍

為清償票款　人氣蔬食餐廳1210萬淪法拍

高雄88歲婦走失！遺體在排水溝內被尋獲

高雄88歲婦走失！遺體在排水溝內被尋獲

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 實登首揭跌破3字頭

寶佳高雄破壞價「回到2年前」 實登首揭跌破3字頭

惡警圖利4400萬　路上巧遇「吊扣變吊銷」

惡警圖利4400萬　路上巧遇「吊扣變吊銷」

關鍵字：

高雄酒駕員警副所長免職巡佐苓雅前鎮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面